المصري محمد صلاح أفضل لاعب في أفريقيا لـ 2017

حصل اللاعب المصري محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب كرة قدم أفريقي لعام 2017 في الحفل الذي أقامه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، 2017 متفوقا على السنغالي ساديو ماني زميله في ليفربول والجابوني بيير إيمريك أوباميانج مهاجم بروسيا دورتموند في حفل مبهر في أكرا أمس الخميس 4 يناير/كانون الثاني.

© REUTERS/ PHIL NOBLE خبر غير سار عن الفرعون المصري محمد صلاح

في السياق ذاته حصل المدير الفني للفريق المصري هيكتور كوبر على جائزة أفضل مدرب في أفريقيا لعام 2017، كما حصل منتخب مصر على جائزة أفضل منتخب في الحفل ذاته.

وبات صلاح (25 عاما) ثاني مصري يتوج بهذه الجائزة بعد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الحالي الحائز على الكرة الذهبية من مجلة "فرانس فوتبول" في 1983 والتي كانت تقدم الجائزة حينها وحتى عام 1994 قبل أن يتولى الاتحاد الأفريقي هذه المهمة، حسبما ذكرت رويترز.

وأصبح صلاح أول مصري يحصل على الجائزة التي يقدمها الاتحاد القاري لأفضل لاعب ليخلف الجزائري رياض محرز المتوج العام الماضي، وجاء فوز صلاح عن جدارة سواء على صعيد الإنجازات الشخصية أو مع الأندية أو منتخب بلاده.

وأحرز صلاح عشرة أهداف مع روما الإيطالي الموسم الماضي خلال 20 مباراة في كافة المسابقة وصنع تسعة أهداف بينما تألق بشدة مع ليفربول وسجل 23 هدفا في 29 مباراة وصنع ثمانية أهداف.

وتصدر صلاح، لاعب المقاولون العرب السابق، قائمة هدافي الدوري الإنجليزي لفترة طويلة قبل أن يتراجع بفارق هدف واحد عن هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير الذي سجل 18 هدفا في 21 مباراة مقابل 17 لصلاح.

وعلى صعيد المنتخب المصري قاد صلاح الفريق الملقب بالفراعنة إلى نهائي كأس الأمم الافريقية مطلع العام الماضي في الجابون قبل الخسارة 2-1 أمام الكاميرون وذلك بعد غياب عن النهائيات لثلاث بطولات متتالية.

وسجل خمسة بين ثمانية أهداف للمنتخب المصري في خمس مباريات شارك فيها خلال التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم أبرزها هدف من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع في مرمى الكونغو في أكتوبر/تشرين الأول الماضي صعد بالفريق إلى نهائيات روسيا.