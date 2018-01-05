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05:17 05 يناير/ كانون الثاني 2018
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    عبر فيسبوك... مجرم يعلق على إعلان نشرته الشرطة للقبض عليه

    © REUTERS/ RALPH ORLOWSKI
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    وصل مجرم بريطاني إلى مرحلة جديدة من تحدي القانون، لكن بطريق ساذجة، حيث انتقد منشور دونته الشرطة على فيسبوك للإعلان عن أنه مطلوب للقبض عليه.

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    © Sputnik. Said Tsarnaev
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    وذكر موقع مترو البريطاني أن جيمي مورفي، مطلوب القبض عليه بتهم متعلقة بممارسة العنف الأسري، نسبت إليه في نوفمبرالماضي، ما دفع شرطة مدينة برستون إلى تدوين منشور عبر صفحتها على فيسبوك للإعلان أنه مطلوب للشرطة، فما كان منه إلا أن علق على منشور الشرطة لينتقده.

    وقال مورفي في تعليق له أسفل منشور الشرطة:

    ينبغي على الناس أن ينشغلوا بأمورهم الشخصية وحياتهم الخاصة بدلا من مشاركة أخبار حياتي مع أصدقائهم والتعليق عليها.

    وقابل متابعو صفحة شرطة برستول على فيسبوك تعليق مورفي بالدهشة، وهو ما دفعهم للتعبير عن ذلك، إذ حصل تعليقه على أكثر من 1300 تفاعل بعد فترة وجيزة من كتابته، فيم رد عليه آخرون ليمازحوه.

    وأجاب القائمون على صفحة شرطة برستول على مورفي محذرين إياه من التمادي في الهرب، ومطالبينه بتسليم نفسه والتوقف عن مماطلة القانون لأنها لن تجدي نفعًا وسيلقون القبض عليه كما يفعلون في كل مرة.

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    الكلمات الدلالية:
    تعليقات فيسبوك, منشورات, إلقاء القبض, الشرطة البريطانية, مجرم, جيمي مورفي, بريطانيا
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