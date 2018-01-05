عبر فيسبوك... مجرم يعلق على إعلان نشرته الشرطة للقبض عليه

وقال مورفي في تعليق له أسفل منشور الشرطة:
ينبغي على الناس أن ينشغلوا بأمورهم الشخصية وحياتهم الخاصة بدلا من مشاركة أخبار حياتي مع أصدقائهم والتعليق عليها.
وقابل متابعو صفحة شرطة برستول على فيسبوك تعليق مورفي بالدهشة، وهو ما دفعهم للتعبير عن ذلك، إذ حصل تعليقه على أكثر من 1300 تفاعل بعد فترة وجيزة من كتابته، فيم رد عليه آخرون ليمازحوه.
وأجاب القائمون على صفحة شرطة برستول على مورفي محذرين إياه من التمادي في الهرب، ومطالبينه بتسليم نفسه والتوقف عن مماطلة القانون لأنها لن تجدي نفعًا وسيلقون القبض عليه كما يفعلون في كل مرة.
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