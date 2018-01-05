بالصور... موضة "الجوارب العملاق" فستان شتوي بلا أكمام

يسخر البعض ممن يخشون شدة برودة الطقس بمشاركة صور لأشخاص يرتدون ملابس صوفية تغطي سائر جسدهم دون مراعاة لأطرافهم، أو حتى فتحة مناسبة للرقبة والرأس، لكن فيما يبدو أن تلك السخرية أصبحت أحدث خطوط الموضة الشتوية.

فستان يدعى "دوكيانا" يعتبر أحد ما جاءت به موضة شتاء 2017/2018، إذ أنه بالفعل عبارة عن أنبوب من الصوف، بلا أكمام، أي أن من ترتديه تصبح كالرضيع الملفوف في ملاءته لا تميز منه سوى رأس وقدمين، ما أثار سخرية كثير ممن شاهدوه، حتى أن البعض أطلق عليه اسم "الجوارب العملاق"، حسبما ذكر موقع نوتيتسي دلموندو الإيطالي.

​

في المقابل، حصل الفستان على تقييمات مرتفعة للغاية واستحسان زوار موقع Etsy الذي يباع فيه الفستان المذكور، الغريب أنه رغم ما لاقاه الفستان من سخرية فإن سعره لا يمكن اعتباره في متناول عامة الشعب، إذ يبلغ 280 دولار.

وتمنت ميلينا مونالوفا، مصممة الفستان، أن يحقق تصميمها نجاحًا كبيرُا باعتباره خط جديد للموضة، خاصة وأنه يقدم حلا رائعا للسيدات اللاتي تحب السير لمسافات طويلة في الطقس شديد البرودة، مشيرة إلى أنه لا توجد مشكلة من إخفاء الأذرع بل على العكس يوفر الفستان حماية كبيرة لها.