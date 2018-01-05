خبر صادم لكل منتظري مسلسل "لعبة العروش"

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن قناة "إتش بي أو" المنتجة للمسلسل بدأت في إنتاج الموسم الأخير في أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، لكن يتوقع أن ينتهي تصويره في منتصف عام 2018، ولن يتمكن من لحاق العام، ليتم بثه في عام 2019 المقبل.
Full story: @GameOfThrones officially returns for final season in 2019. Here’s why and what it means: https://t.co/t9rS4qx8aE pic.twitter.com/6rnVu7KW80— James Hibberd (@JamesHibberd) January 4, 2018
وأشارت القناة الأمريكية إلى أن الموسم الأخير سيتكون من 6 حلقات فقط، وسيتم بثه في 2019، دون أن تحدد أي شهر سيذاع فيه.
ويعد مسلسل "لعبة العروش" أحد أكبر المسلسلات متابعة في العالم، حيث يتابعه نحو 30 مليون شخص في الولايات المتحدة فحسب.
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