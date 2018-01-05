خبر صادم لكل منتظري مسلسل "لعبة العروش"

فوجئ منتظرو مسلسل "لعبة العروش" (جيم أو ثرونز) الشهير، اليوم الجمعة 5 يناير/كانون الثاني، بنبأ صادم.

© AP Photo/ HELEN SLOAN تنين "لعبة العروش" تتسبب في إحراق 20 رجلا في يوم واحد

أعلنت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن الموسم الثامن والأخير من مسلسل "لعبة العروش" لن يلحق بعام 2018، وينتظر عرضه في عام 2019 المقبل.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن قناة "إتش بي أو" المنتجة للمسلسل بدأت في إنتاج الموسم الأخير في أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، لكن يتوقع أن ينتهي تصويره في منتصف عام 2018، ولن يتمكن من لحاق العام، ليتم بثه في عام 2019 المقبل.

​وأشارت القناة الأمريكية إلى أن الموسم الأخير سيتكون من 6 حلقات فقط، وسيتم بثه في 2019، دون أن تحدد أي شهر سيذاع فيه.

ويعد مسلسل "لعبة العروش" أحد أكبر المسلسلات متابعة في العالم، حيث يتابعه نحو 30 مليون شخص في الولايات المتحدة فحسب.