بالصور..فتاة تحقق حلمها الأخير قبل وفاتها ب١٨ ساعة فقط

حاولت الفتاة الأمريكية "هيدر موشر" تحقيق حلم حياتها على سرير المرض.

ونشرت صور لفتاة تحتفل بزواجها على سريرها في إحدى المستشفيات، حسب التليجراف.

وتعالج "هيذر" من مرض سرطان الثدي.

A year after a life-changing diagnosis of #metastatic #breastcancer, Heather married the man of her dreams just 24 hours before passing away. Another terribly sad reminder of why we must keep fighting for an end to this disease. https://t.co/MKVuAvHKji pic.twitter.com/ydFLE0fREE — Susan G. Komen (@SusanGKomen) January 3, 2018

​وارتدت هيذر فستان الزفاف لكى تتزوج من دافي موشر، داخل المستشفى، وذلك قبل أيام من نهاية العام الماضي.

وأحاطت عائلة هيذر بها في المستشفى، احتفالا بزواجها.

A post shared by Christina (@christina.lee.photography) on Jan 4, 2018 at 9:38pm PST

وتوفت هيذر عقب زواجها ب18 ساعة متأثرة بالدرجة الرابعة من مرض سرطان الثدي.

A post shared by Christina (@christina.lee.photography) on Jan 3, 2018 at 9:35pm PST

وكان مخططا أن يتم الزواج في 30 ديسمبر/ كانون الأول الماضي لكنه تم التعجيل بالميعاد بناء على نصيحة الأطباء.