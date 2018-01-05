بالصور..فتاة تحقق حلمها الأخير قبل وفاتها ب١٨ ساعة فقط

ونشرت صور لفتاة تحتفل بزواجها على سريرها في إحدى المستشفيات، حسب التليجراف.
وتعالج "هيذر" من مرض سرطان الثدي.
A year after a life-changing diagnosis of #metastatic #breastcancer, Heather married the man of her dreams just 24 hours before passing away. Another terribly sad reminder of why we must keep fighting for an end to this disease. https://t.co/MKVuAvHKji pic.twitter.com/ydFLE0fREE— Susan G. Komen (@SusanGKomen) January 3, 2018
وارتدت هيذر فستان الزفاف لكى تتزوج من دافي موشر، داخل المستشفى، وذلك قبل أيام من نهاية العام الماضي.
وأحاطت عائلة هيذر بها في المستشفى، احتفالا بزواجها.
وتوفت هيذر عقب زواجها ب18 ساعة متأثرة بالدرجة الرابعة من مرض سرطان الثدي.
وكان مخططا أن يتم الزواج في 30 ديسمبر/ كانون الأول الماضي لكنه تم التعجيل بالميعاد بناء على نصيحة الأطباء.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)