بالفيديو... "علقة ساخنة" من أحمد السقا لزميله الممثل

لقن الممثل المصري ونجم أفلام الحركة أحمد السقا، "علقة ساخنة" لزميله الممثل أحمد فهمي، بعدما ظل الأخير يؤكد في لقاءاته الإعلامية أنه يشبهه في كل أفعاله ومجازفاته الخطيرة على شاشة السينما.

وشارك السقا، فيديو له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، والذي يظهر فيه مع أحمد فهمي، وهما يرتديان كنزة بنفس اللون، بسبب تصويرهما لعمل فني يجمعهما.

وأشار أحمد السقا لمتابعيه، إلى أن أحمد فهمي، ظل يدعي في العديد من البرامج التليفزيونية، أنه قادر على أداء كل حركات "الأكشن"، التي يؤديها في الأفلام، ولكن أثبت السقا عكس ذلك، عندما باغت فهمي بلوي يده بطريقة مؤلمة، ما جعله يسقط على الأرض، ثم أخذ يصفعه بعنف، بينما ظل فهمي يضحك بشدة من الموقف المفاجئ.

وبعدها، أكد أحمد السقا لمتابعيه أن أحمد فهمي صديقه، وبمثابة شقيقه الأصغر، في إشارة إلى أنه لا ضغينة بينهما.