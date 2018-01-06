بالفيديو... عواصف ثلجية تحتجز سياح داخل تلفريك

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل لسائحين علقوا داخل تلفريك في منتجع للتزلج بالنمسا بسبب العواصف الثلجية التي تجتاح أوروبا في الأونة الأخيرة، ما عرض حياتهم للخطر وخاصة مع هبوب الرياح الشديدة.

والتقط أحد زوار المنتجع مقطع الفيديو. وتم نشر الفيديو على الفيسبوك بتاريخ 3 يناير/ كانون الثاني الجاري، وحصد الفيديو على أكثر من مليون مشاهدة.

وبحسب نشطاء الإنترنت، تم إنقاذ جميع السائحين ولم تحدث أي إصابات.