بالفيديو...كلب يمارس رياضة التزلج

قام كلب أسترالي يدعى "secret" بالتزلج من أعلى منحدر ثلجي مستخدما اللوح المخصص للتزلج. ونشر الفيديو على الحساب الشخصي لصاحبة الكلب على موقع انستغرام.

وكتبت الفتاة معلقة على الفيديو أن كلبها البالغ من العمر 3 سنوات تعلم التزلج لوحده، فهو يسحب اللوح الى أعلى القمة تم يقفز ليتزلج نحو أسفل المنحدر.

وأضافت: "التزلج رياضته المفضلة. اليوم، تزلج أكثر من إلى 50 مرة ".