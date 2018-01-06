خلال ساعات... مواجهة بين أنجلينا جولي وجينيفر أنيستون بعيدا عن براد بيت

© AP Photo/ Lefteris Pitarakis براد بيت وأنجلينا جولي في القفص الذهبي من جديد

© AP Photo/ Chris Pizzello جينيفر أنستون وبراد بيت

في الوقت نفسه تستعد الممثلة جينيفر أنيستون لتقديم الحفل مع أنجلينا جولي، وذلك حسب موقع Hollywoodlife.ويبدو أنه لا شيء يوثر في أنجلينا ول يقلقها، حتى إذا كان البعض يخاف من حدوث شيء محرج بين الغريمتين.وقد ارتبطت كل من أنجلينا جولي وجينيفر أنيستون بالممثل العالمي براد بيت، وانفصل براد بيت عن جولي، بعدما كان قد انفصل عن أنيستون من أجلها.

وقال مصدر مقرب من أنجلينا جولي إنها تعرف من البداية أن أنيستون ستقدم الحفل معها وكان بإمكانها التراجع لكنها فضلت أن تستمر في الأمر.

ومن المقرر أن ترتدي كل من جولي وأنيستون ملابس سوداء احتجاجات على التحرش الجنسي الذي تعرضت له نجمات هوليوود، حسب موقع Hollywoodlife.

لكنه لا يزال الأمر ممتعا عند التفكير في ما سيحدث بين أنجلينا وأنيستون خلال ساعات في حفل الغولدن غلوب.