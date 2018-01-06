هيئة عامة ترفه عن السعوديين... فماذا فعلت لهم

اعتبرت الهيئة العامة للترفيه في السعودية أن عطلة العام الدراسي الحالي فرصة لكي ترفه عن المواطنين السعوديين من جميع الأعمار.

أطلقت الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، هاشتاغا جديدا من أجل الترفيه على سكان المملكة.

ونشرت الهيئة على حسابها الرسمي بموقع تويتر هاشتاغ " #لا_تفكر_تسافر "، وذلك لدعوة السعوديين إلى فعالياتها الفنية المحلية أو تلك التي تستضيف فيها فاعليات عالمية.

#لا_تفكر_تسافر في عطلة المدارس، ولا تفوت الفعاليات والعروض العالمية والمحلية اللي محضرينها لك ولكل العائلة.

زوروا موقع روزنامة الترفيه وتعرفوا على الفعاليات المدهشة القادمة إلى مدينتك. #لا_تفكر_تسافر

https://t.co/yx0rqGjJ1o pic.twitter.com/hSJbkSEukl — روزنامة الترفيه (@Roznamah_sa) January 5, 2018

​وتنظم الهيئة مناسبات ترفيهية للرجال والنساء والشباب والأطفال في كثير من مناطق المملكة سواء المنطقة الوسطى أو الغربية أو الشرقية أو الجنوبية.

كما نشرت الهيئة على موقعها الإلكتروني فاعليات تنوي تنظيمها خلال إجازة نصف العام الدراسي في المملكة.

تولموا يا أهل عنيزة 😍

جايينكم بعد خمسة أيام بمهرجان الغضا، نرسم قصص الماضي الجميل.. لاتخلونا ❤⌛

⁧#لا_تفكر_تسافر pic.twitter.com/8HRgkpk0sz — روزنامة الترفيه (@Roznamah_sa) January 6, 2018

​وقد تأسست الهيئة العامة للترفيه تماشيا مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، لتنظيم وتنمية قطاع الترفيه في المملكة.