هيئة عامة ترفه عن السعوديين... فماذا فعلت لهم

أطلقت الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، هاشتاغا جديدا من أجل الترفيه على سكان المملكة.
ونشرت الهيئة على حسابها الرسمي بموقع تويتر هاشتاغ " #لا_تفكر_تسافر "، وذلك لدعوة السعوديين إلى فعالياتها الفنية المحلية أو تلك التي تستضيف فيها فاعليات عالمية.
#لا_تفكر_تسافر في عطلة المدارس، ولا تفوت الفعاليات والعروض العالمية والمحلية اللي محضرينها لك ولكل العائلة.— روزنامة الترفيه (@Roznamah_sa) January 5, 2018
زوروا موقع روزنامة الترفيه وتعرفوا على الفعاليات المدهشة القادمة إلى مدينتك. #لا_تفكر_تسافر
https://t.co/yx0rqGjJ1o pic.twitter.com/hSJbkSEukl
وتنظم الهيئة مناسبات ترفيهية للرجال والنساء والشباب والأطفال في كثير من مناطق المملكة سواء المنطقة الوسطى أو الغربية أو الشرقية أو الجنوبية.
كما نشرت الهيئة على موقعها الإلكتروني فاعليات تنوي تنظيمها خلال إجازة نصف العام الدراسي في المملكة.
تولموا يا أهل عنيزة 😍— روزنامة الترفيه (@Roznamah_sa) January 6, 2018
جايينكم بعد خمسة أيام بمهرجان الغضا، نرسم قصص الماضي الجميل.. لاتخلونا ❤⌛
#لا_تفكر_تسافر pic.twitter.com/8HRgkpk0sz
وقد تأسست الهيئة العامة للترفيه تماشيا مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، لتنظيم وتنمية قطاع الترفيه في المملكة.
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