البحث عن فائز مجهول بـ450 مليون دولار

ومفترض أن تحصد البطاقة الجائزة الكبرى التي تقدر بنحو 450 مليون دولار وهي رابع أكبر قيمة للجائزة في تاريخ اللعبة، حسب رويترز.

والأرقام الفائزة التي خرجت في أحدث سحب هي 28 و30 و39 و59 و70مع الكرة الكبرى رقم 10.

ولم يعلن مسؤولو اليانصيب عن هوية حامل البطاقة.

وقيمة الجائزة 281 مليون دولار نقدا إذا ما تخير الفائز أن يحصل عليها دفعة واحدة.

وستسنح للاعبي اليانصيب الأمريكيين فرصة أخرى ليكون أحدهم فاحش الثراء مساء اليوم السبت 6 يناير/ كانون الثاني عند سحب يانصيب (باوربول) التي تقدر قيمة جائزتها الآن بنحو 570 مليون دولار وهي خامس أكبر قيمة في تاريخ اللعبة، حسب رويترز.

وفاقت قيمة الجائزتين معا المليار دولار بعد أن مرت أشهر دون وجود فائز وتلك هي ثالث أكبر قيمة للجوائز في تاريخ اليانصيب الأمريكية.

ويقول المنظمون إن القيمة النقدية لباوربول هي 358.5 مليون دولار حال تخير الفائز استلامها نقدا بدلا من أقساط.

وكل تلك التقديرات قبل خصم الضرائب.

وتباع بطاقات جائزة (ميجا مليونز) في 44 ولاية بالإضافة إلى واشنطن العاصمة والجزر العذراء الأمريكية وتباع (باوربول) في ذات المناطق إضافة إلى بورتوريكو.

وسعر البطاقة دولارين وهو ما يمول تلك الجوائز إذ أنقق الأمريكيون 80.5 مليار دولار على ألعاب اليانصيب في العام الماضي.