مطربة لبنانية تتعرض لحادث مؤلم أثناء تناول الطعام

وبينما تقوم مي حريري بالحديث إلى جمهورها، اشتعلت النيران في شعرها.

وأسرعت مي حريري لإطفاء النيران المشتعلة في شعرها وساعدها أحد عمال المكان الذي يتجلس فيه في ذلك.

وكتب أدمن صفحة مي حريري الرسمية على موقع فيسبوك إنه وعد مي بألا ينشر الفيديو لكنه يعرف جيدا أنها تحب جمهورها جدا ولذلك لم تنتبه إلى النيران في أثناء حديثها إليهم.

وكتب الأدمن:"ميوش وعدتك اني مارح نزل الفيديو بس قد ما حسيت انك بتحبي معجبينك ماانتبهتي ع حالك من النار و انتي عم بتعايدي حدا من الفانز بعيد ميلادو وقديش انتي طيبة وقلبك كبير، محبتك وقلبك بيسع الكل سلامة قلبك اكيد هيدي صيبة عين نجمتنا الغالية".

ومي حريري مطربة لبنانية كانت متزوجة من الموسيقار اللبناني الراحل ملحم بركات ولديها منه ابن يدعي ملحم جونيور.