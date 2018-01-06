سار على القمر ومعه شريحة لحم مهربة... وفاة تاسع رائد فضاء أمريكي

قالت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) اليوم السبت 6 يناير/ كانون الثاني إن رائد الفضاء الأمريكي المخضرم جون يونج توفى عن عمر يناهز 87 عاما.

وكان يونج الذي سار على القمر قد قام بتهريب شطيرة من لحم البقر المعلب خلال واحدة من رحلاته الست إلى الفضاء، حسب رويترز.

We remember our most experienced astronaut, John Young.



“Today, NASA and the world have lost a pioneer." Full statement from our Acting Administrator Robert Lightfoot on the passing of Young: https://t.co/WI6BDpbQ7e pic.twitter.com/WeRxkBGAZB — NASA (@NASA) January 6, 2018

​وفي عام 1972 أصبح يونج وهو طيار سابق بالبحرية الأمريكية تاسع رائد فضاء من بين 12 وطأت أقدامهم سطح القمر.

وقالت ناسا في بيان على تويتر "نشعر بالحزن لفقدان رائد الفضاء جون يونج".ولم يعلن على الفور وقت حدوث الوفاة أو سببها.

وكان يونج واحدا من أكثر رواد الفضاء انجازا في تاريخ برنامج الفضاء الأمريكي. فلقد قام برحلتين إلى الفضاء خلال برنامج جيميني التابع لناسا في منتصف الستينيات ورحلتين خلال بعثات أبولو إلى القمر ورحلتين على مكوك فضاء في الثمانينيات.

We're saddened by the loss of astronaut John Young, who was 87. Young flew twice to the Moon, walked on its surface & flew the first Space Shuttle mission. He went to space six times in the Gemini, Apollo & Space Shuttle programs. pic.twitter.com/l4nSwUCMIq — NASA (@NASA) January 6, 2018

​وتقاعد في عام 2004 بعد أن أمضى 42 عاما مع وكالة الفضاء الأمريكية، حسب رويترز.

ووصل يونج إلى سطح القمر في أبريل عام 1972 خلال رحلته الفضائية الرابعة التي كانت المهمة 16 لأبولو.