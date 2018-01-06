بالفيديو... شيرين عبد الوهاب تتلقى هجوما حادا بسبب قطر

وأثارت الجملة الأخيرة غضب العديد من جمهور المطربة من أبناء شعبها، بسبب مقاطعة مصر لقطر منذ العام الماضي، لدعم حكومة الأخيرة للإرهاب.
في حد عايز يدافع— MOHAMED HAREDY🇪🇬 (@MOHAMEDHAREDY78) January 5, 2018
عن شيرين خامس مره
شيرين سكرانه
تشكر قطر بكلمات
حبيبه قلبي من جوه قطر pic.twitter.com/J58geJBe1O
شيرين عبدالوهاب بتقول قطر حبيبة قلبي والقطريين على دماغي من فوق— Sara Fahmy (@sarafahmmy) January 5, 2018
يا ست شيرين ،، قطر مستضيفة الارهابيين اللي بيحرضوا على بلدك وجيشها وبتمولهم بالمال والسلاح @sherinehttps://t.co/vlB8TvUfyV
https://t.co/EyAdOUn9gH#شيرين_عبد_الوهاب بتقول قطر على راسي فى حفله راس السنه 2018 لم ارى وقاحه واستفزاز بهذا الشكل انتى بجد زودتيها اوى— Amel Abdallah (@AmelAbdallahAh1) January 6, 2018
وكانت شيرين عبد الوهاب، أحيت حفل ليلة رأس السنة، في إمارة دبي الخليجية، إلى جانب المطربة اللبنانية إليسا، والمطرب العراقي ماجد المهندس، ورقصت خلاله بالطريقة الخليجية.
وأثارت شيرين عبد الوهاب، العديد من الأزمات خلال عام 2017، بسبب زلات لسانها، وكان آخرها عندما سخرت من مياه النيل.
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