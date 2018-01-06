بالفيديو... شيرين عبد الوهاب تتلقى هجوما حادا بسبب قطر

تلقت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، هجوما حادا عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد رسالة مصورة، سجلتها فيما يبدو من حفلها في ليلة رأس السنة الميلادية.

وتظهر شيرين في الفيديو، وهي تهنئ كل جمهورها من مختلف البلدان العربية، ومن بينها قطر، وقالت: "حبيبة قلبي قطر والقطريين حبايب قلبي وعلى دماغي من فوق وهتفضلوا ورا دماغي من فوق".

وأثارت الجملة الأخيرة غضب العديد من جمهور المطربة من أبناء شعبها، بسبب مقاطعة مصر لقطر منذ العام الماضي، لدعم حكومة الأخيرة للإرهاب.

في حد عايز يدافع

عن شيرين خامس مره



شيرين سكرانه



تشكر قطر بكلمات

حبيبه قلبي من جوه قطر pic.twitter.com/J58geJBe1O — MOHAMED HAREDY🇪🇬 (@MOHAMEDHAREDY78) January 5, 2018

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شيرين عبدالوهاب بتقول قطر حبيبة قلبي والقطريين على دماغي من فوق

يا ست شيرين ،، قطر مستضيفة الارهابيين اللي بيحرضوا على بلدك وجيشها وبتمولهم بالمال والسلاح @sherinehttps://t.co/vlB8TvUfyV — Sara Fahmy (@sarafahmmy) January 5, 2018

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https://t.co/EyAdOUn9gH#شيرين_عبد_الوهاب بتقول قطر على راسي فى حفله راس السنه 2018 لم ارى وقاحه واستفزاز بهذا الشكل انتى بجد زودتيها اوى — Amel Abdallah (@AmelAbdallahAh1) January 6, 2018

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وكانت شيرين عبد الوهاب، أحيت حفل ليلة رأس السنة، في إمارة دبي الخليجية، إلى جانب المطربة اللبنانية إليسا، والمطرب العراقي ماجد المهندس، ورقصت خلاله بالطريقة الخليجية.

وأثارت شيرين عبد الوهاب، العديد من الأزمات خلال عام 2017، بسبب زلات لسانها، وكان آخرها عندما سخرت من مياه النيل.