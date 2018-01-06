ممثلة إسرائيلية ترد على هجوم مخرج فيلم "تايتانيك"

وجاء رد جادوت على كاميرون، خلال لقاء لها مع مجلة "Entertainment Weekly"، لتؤكد أن هجومه على الفيلم بسبب رغبته في جذب الأضواء إليه.

وبينما أشارت جال جادوت، إلى أنها معجبة كبيرة بأعمال جيمس كاميرون، صاحب الفيلم الشهير الحاصد لجوائز الأوسكار "تايتانيك"، إلا أنها شعرت أن تعليقاته بشأن فيلمها، أدلى بها من أجل جذب الانتباه والترويج لنفسه.

وأوضحت، أن كاميرون "هاجم فيلم "واندر وومان"، في الوقت الذي كان يعرض له فيلما من تنفيذه، وعلى ما يبدو أنه كان يرغب في جذب الانتباه نحوه".

وكان جيمس كاميرون شن هجوما على فيلم "واندر وومان"، في لقاء له مع صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، في شهر أغسطس/آب الماضي، مشيرا إلى أن "رسالة العمل مضللة للغاية، فالشخصية أيقونة مستنسخة، وتفعل كل ما يمكن أن يفعله أي ممثل رجل.. وهذا لا يعني أنني لم أحب الفيلم، ولكنه بالنسبة لي خطوة إلى الوراء".

ورأى جيمس كاميرون، أنه إذا كان فيلم "واندر وومان" يتناول فكرة المساواة بين الجنسين، فإن فيلمه "The Terminator" قدم هذا النمط وبشكل أفضل، من خلال شخصية "سارة كونور".

وجاءت جال جادوت في المركز الثالث، في قائمة مجلة "فوربس"، للمثلين أصحاب أعلى مبيعات شباك التذاكر في 2017، بسبب فيلمها "واندر وومان"، لبعد تحقيقه لمبيعات سينمائية 1.4 مليار دولار.

وفيلم "واندر وومان" مستوحى عن قصص "دي سي" الهزلية، وهو من إخراج باتي جنكنز.