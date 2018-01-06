الرقابة تشترط خمسة تعديلات على فيلم هندي مثير للجدل مقابل طرحه جماهيريا

يبدو أن الفيلم الهندي "بادمافاتي"، سيشهد على انفراجة أخيرا، بعد تعرضه للمنع، بسبب إثارة موضوعه للجدل بداخل المجتمع الهندي.

© Sputnik. Evgeny Biyatov مليون استرليني مكافأة لمن يقتل ممثلة هندية

وبحسب موقع "ميد داي" الهندي، فإنه من المتوقع أن يطرح الفيلم في 9 من شهر فبراير/شباط المقبل، بينما سيتم الإعلان عن موعده طرحه النهائي الإثنين، 9 يناير/كانون الثاني الجاري.

ولم تطلب الرقابة الهندية على صناع الفيلم، عمل حذف لأي من مشاهده، ولكنها اشترطت إجراء خمسة تعديلات عليه، لإجازة عرضه للجماهيرـ ومنحه تصنيفا عمريا.

وأوضح رئيس الرقابة في الهند، براسون جوشي، أنه اشترط أن الفيلم يذكر في بدايته أنه لا يتضمن دقة في سرد الأحداث التاريخية، وأن يتم تغيير اسمه من "بادمافاتي" إلى "بادمافات".

كما طلبت الرقابة من صناع الفيلم، أن يجروا تعديلا على إحدى أغنياته "غومار"، وأن يجروا تعديلا على الإشارة غير الصحيحة والمضللة لبعض الأماكن التاريخية.

وأخيرا، طلب جهاز الرقابة في الهند، أو يوضح الفيلم، أن الهدف منه ليس الإشارة إلى "ساتي"، أو أنه يسعى لتمجيده، وهو تقليد في الهند تقوم فكرته على حرق الأرامل مع جثث أزواجهن، ولكن لا تجيز جميع الطوائف الهندية هذا لأنها تعتبره انتحارا.

وكان من المقرر أن يتم عرض فيلم "بادمافاتي" في دور العرض السينمائية، في الأول من شهر ديسمبر/كانون الأول.

وفيلم "بادمافاتي" من إنتاج شركة "فياكوم إنك"، ويتناول قصة علاقة ملكة هندوسية بحاكم مسلم، ومن بطولة ديبيكا بادوكون، ورانفير سانغ.

وكان عضو سياسي من الحزب الحاكم في الهند، أعلن في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، عن مكافأة مالية مقابل قتل بطلته، ديبيكا بادوكون.