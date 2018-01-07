7 خطوات لتحويل هاتفك القديم إلى جديد

يؤمن خبراء التكنولوجيا، فيما يسمى بـ "الهاتف الذروة"، وهو الذي يلبي كل احتياجاتك، من دون أن تفكر في استبداله بآخر جديد.

ومما لاشك فيه، أن الهواتف القديمه تعاني من مشاكل عدة، ومن أبرزها قصر عمر البطارية، ومنها أيضا أنك تكون مللت من النظر إلى هاتفك القديم لفترة طويلة، فترغب في استبداله بآخر جديد وبراق.

ولكن وفقا لتأكيدات موقع ""سي نت"، فإن هناك 7 طرق لتحويل هاتفك القديم، لكي يبدو جديد مرة أخرى:

1) بطارية جديدة: يمكنك الحصول على بطارية جديدة لهاتفك بأقل الأسعار من موقع "إي باي"، كما اغتنم عرض شركة "أبل"، الذي أعلنت عنه أخيرا، بشأن استبدالها لبطارية هاتفك "آيفون 6"، بـ 29 دولار أمريكي فقط، بدلا من 79 دولار.

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2) غطاء جديد: إذا مللت من منظر هاتفك القديم، فبإمكانك أن تغير هذا بشراء غطاء جديد له، يحتوي على لون جديد، أو أن يكون مرسوم عليه شعار لفريقك المفضل لكرة القدم.

3) منصة إطلاق جديدة (Launcher): ونقصد هنا بالشاشة التي تحييك على الهاتف، ومن مميزات هواتف "أندرويد" أنها تضم مجموعة كبيرة من الخيارات بشأن منصات الإطلاق الجديدة و"الثيمات" التي من الممكن تحميلها، ومنها "Nova Launcher"، و"The Square Home 2".

#BASep28 @EzTech231

Nova launcher prime

Grid size 10x7

Dark Matter icons

Wallpaper from WallP

Widget from mnml ui zooper pic.twitter.com/AwexVgvdqo — Nathan Sunthonthip (@sunthonthip) December 29, 2017

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أما بالنسبة لهواتف "آيفون"، فبإمكانك أن تغير من خلفية الشاشة بأخرى جديدة "Wallpaper".

4) إكسسورات جديدة: إن شرائك لأي إكسسوارت جديدة، سيضيف حداثة على هاتفك القديم، ومنها "نينجا لووب"، الذي يساعدك على الإمساك بالهاتف من الخلف.

5) مساخة تخزين إضافية: لحل مشكلة التخزين في هاتفك الذكي، فإن هناك مساحات تخزين لاسلكية إضافية متوافرة في الأسواق، ومن أبرزها " ScanDisk's Wireless Connect Stick".

6) اختبار ميزات جديدة: هل فكرت في اختبار ميزات جديدة عبر هاتفك الذكي، ومنها تطبيقات لتتبع خطوات المشي مثل "Fitbit"، أو "Apple Pay" على هواتف "آيفون".

7) شاحن لاسلكي: ولا نقصد هنا بالشواحن اللاسلكية للهواتف "أندرويد" و"أبل"، المرتبطة بأسلاك، ولكن بشواحن لاسلكية حقيقية، مثل "تشي ريسيفر"، والمتوافر سعره من 10 إلى 15 دولار من موقعي "أمازون" و"إي باي".