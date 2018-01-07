شاهد... تمثال من الثلج لرونالدو يثير السخرية على الإنترنت

أثار تمثال جديد من الثلج للاعب الكرة البرتغالي ونجم ريال مدريد، كريستيانو رونالدو، في موسكو انتباه وسائل الإعلام الغربية ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت.

وعلى ما يبدو فأن قصة كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم 5 مرات مع التماثيل لن تنتهي قريبا، فبعد تمثال سيئ وضع له في مطار ماديرا مسقط رأسه في البرتغال، شيد له تمثال جديد من الثلج في روسيا.

ووفقا لصحيفة "ذا صن"علق نشطاء الإنترنت على التمثال بقولهم، إن "الأمر يبدو في منتهى الغرابة كل التماثيل التي صنعت له، على الرغم من كونها مصنوعة لشخص واحد، إلا أن جميعها لا يشبه، متسائلين، هل هناك صعوبة في صنع تمثال جميل لأفضل لاعب في العالم؟!".

WATCH: Cristiano Ronaldo turned into ice in Moscow pic.twitter.com/uLiF0Iodlt — Oludare Olasupo-Hass (@HassOludare) January 5, 2018

وتمثال رونالدو ضمن مجموعة سيتم عرضها في مهرجان للنحت على الجليد والذي يقام في حديقة النصر بموسكو.

والمهرجان يمتد من 29 ديسمبر/كانون الأول وحتى 8 يناير/كانون الثاني. ويضم المعرض منحوتات من الثلج مخصصة لـ 32 دولة المشاركة في كأس العالم لكرة القدم 2018. واستخدم في تشيدها ما يقرب من ألفي طن من الثلج.

So there's a new ice sculpture of Cristiano Ronaldo in Moscow… is it better or worse than the infamous airport bust? 😂 pic.twitter.com/DBqLqAXJ9e — Goalspot (@TheGoalspot) January 5, 2018

ويمر رونالدو، الحائز على جائزة أفضل لاعب في العالم، بأسوأ موسم له في الدوري الإسباني خلال 9 سنوات حيث سجل 4 أهداف فقط في البطولة حتى الآن.

لكنه يظل أفضل لاعب في العالم بعد فوزه في العام الماضي بالكرة الذهبية من مجلة "فرانس فوتبول" وجائزة الأفضل من الاتحاد الدولي (الفيفا).