معاقبة فتاة بريطانية لتبرعها بشعرها لمرضى السرطان

وانتظرت بالدوين أن يلقى تصرفها هذا استحسان أساتذتها في أكاديمية ماونتس باي، إلا أنهم تلقوها بعكس ذلك تمامًا، إذ قررت إدارة الأكاديمية إيداعها غرفة العزل، وذلك لأنها خرقت اللوائح المدرسية، وأنها لم تلتزم بالشكل الموحد للطالبات الذي تنص عليه اللوائح.
استنكرت أنيكا، والدة الفتاة، العقاب الذي تم توقيعه على ابنتها، واصفة إياه بغير العادل، وقالت:
لقد اندهشت بأنها تريد التبرع بشعرها خلال أعياد الكريسماس، أظن أن ذلك أشجع تصرف يمكن أن تفعله فتاة، خاصة في عمر الـ14 عامًا، والذي تكون فيه معظم الفتيات مهتمات بمظهرهن إلى أبعد حد.
وشددت الأم على انزعاجها من معاقبة ابنتها، خاصة وأنها تحصل دائمًا على تقارير ممتازة عن خلقها الرفيع وسلوكها المنضبط في الدراسة.
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