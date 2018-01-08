بالخطأ... صورة مطار أمريكي على مئات الآلاف من جوازات سفر دولة آسيوية

أمر وزير الخارجية التايواني باستعادة مئات جوازات السفر التي تم طباعة صورة أحد المطارات الأمريكية عليها عن طريق الخطأ.

© Sputnik. Fabian Hamacher تايوان تزيد ميزانيتها الدفاعية بسبب احتواء الصين

وقال موقع focustaiwan التايواني إنه تمت طباعة صورة مطار واشنطن دولس الدولي بدلًا من صورة مطار تايوان تاويوان الدولي، وهو الخطأ الذي لاحظه العديد من الأشخاص شاركو صورة له على شبكة الإنترنت، ما دفع وزير الخارجية التايواني للأمر باستعادة تلك الجوازات بعد إصدارها.

وبلغ عدد جوازات السفر التي تحمل تلك الصورة المغلوطة أكثر من 200 ألف جواز سفر، لكن لحسن الحظ لم يتم توزيع سوى عدد قليل منها على المواطنين، وهم من تمت مناشدتهم بإعادة جوازاتهم لاستبدالها.

وأعلنت المطبعة التي أصدرت الجوازات بصورة المطار الأمريكي مسؤوليتها عن الخطأ وتعهدت بتحمل تكلفة تصحيح الخطأ، وذلك بعد أن تكلف إصدار الطبعة الأولى من الجوازات نحو 2.5 مليون يورو.

يذكر أن وزارة الخارجية التايوانية كانت قد نفت في بداية الأمر وقوع هذا الخطأ، وأكدت ان جوازات السفر ذات طابع تايواني 100%، إلا أن الوزاة اعترفت بالخطأ فيما بعد، كما تقدمت أغنيس تشين، رئيسة مكتب الشؤون القنصلية، باستقالتها معلنة تحملها للمسؤولية.