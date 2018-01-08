ديان كروغر: فيلم "إن ذا فيد" أرهقني جسديا ونفسيا

قالت الممثلة الألمانية الأصل ديان كروغر، بعد مشاركتها في الفيلم الألماني "إن ذا فيد"، الذي أدت فيه دور امرأة قتل زوجها وابنها في هجوم، إنها شعرت بالإرهاق الجسدي والنفيسي.

© REUTERS/ MARIO ANZUONI ممثلة إسرائيلية ترد على هجوم مخرج فيلم "تايتانيك"

وأضافت كروغر أنها خرجت من الفيلم "منهكة جسديا" وتريد التوقف قليلا عن التمثيل.

وتابعت لرويترز "لم أمثل فيلما منذ فترة طويلة. شعرت فقط أني لا أستطيع. كنت أشعر وكأنني أغرق". مضيفة "فقط كنت أحتاج وقتا لنفسي كي أعيد ترتيب حياتي من جديد".

ولعبت كروغر التي اشتهرت لمشاركتها في أفلام مثل (تروي) و(إنجلوريس باستردز)، دور كاتيا في فيلم (إن ذا فيد) الذي أخرجه فاتح أكين والتي تتزوج زوجها وهو في السجن.

وبعد سنوات تتسبب مأساة مفجعة في مقتل الزوج بينما تشك كاتيا خلال سعيها وراء الحقيقة في أن النازيين الجدد ربما كانوا السبب فيما حدث.

وقال أكين، وهو مخرج ألماني من أصل تركي، إنه أراد إلقاء الضوء على العنصرية وخاصة النازيين الجدد في ألمانيا.

وأضاف "هناك أشخاص في هذا البلد الذي اعتبره بلدي يريدون قتلي لمجرد أني أبدو كما أنا بشعر أسود وعينين بنيتين. يريدون قتلي لذلك.. من أجل لا شيء. هذا يزعجني".

ومضى قائلا "لا يعجبني هذا لذا كان لدي شعور بأني احتاج التعبير عن غضبي والفيلم منحني الفرصة للتعبير عنه على الورق ثم بعد ذلك على الشاشة".