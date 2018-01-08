بالصور...ملابس عسكرية إسرائيلية في محل شهير بالسعودية

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور التي تظهر ملابس عسكرية للجيش الإسرائيلي، معروضة في أحد المحال الشهيرة في السعودية.

ووفقا لما نشرته صحيفة "الرياض" السعودية، فإن الصور رصدها مواطن في أحد الأسواق التجارية الكبرى بجازان.

وأظهرت الصور علم الجيش الإسرائيلي وبعض العبارات العبرية، حاملة لون ملابس الجيش الإسرائيلي، بحسب الصحيفة السعودية.

وصرح المواطن السعودي إنه شاهد علم إسرائيل على ملابس شتوية وملابس أخرى تحمل صورا خادشة للحياء، كان قد اشتراها لطفله من متجر شهير بجازان، قبل أن يغادر بالملابس إلى منزله.

وأضاف للصحيفة السعودية أنه تواصل مع وزارة التجارة في بلاغٍ رسمي، وطلبوا منه التسجيل عبر التطبيق الرسمي لذلك.

مواطن يرصد ملابس عسكرية للاحتلال الإسرائيلي وملابس تحمل صوراً خادشة في سوق تجاري بـ #جازان ، والتجارة تتوعد بتطبيق العقوبات النظامية. pic.twitter.com/e0YVjZGxz6 — السعودية اليوم (@alsaudi_today) January 7, 2018

​وقال السعودي في بلاغه "إن مثل هذه الملابس تتزايد في السوق دون أي رقابة من أصحاب المتاجر والتي تبحث عن الأرباح".

#حدث_عاجل #وزارة_التجارة تقبض على اصحاب محلات يقومون بييع ملابس تحمل علم اسرائيل في #الرياض ، وتتوعدهم بعقوبات رادعة. pic.twitter.com/MGPcM0Jqi8 — حدث عاجل (@hadath24_) January 7, 2018

​وطالب الجهات الرقابية بتكثيف جولاتها الرقابية قبل وبعد البيع والشراء، ومعاقبة تلك المحلات والمتاجر التي تبيع مثل هذه الملابس في حال مخالفتها للوائح والأنظمة.

​ونشرت صحيفة "الرياض" تعليق عبدالرحمن الحسين المتحدث الرسمي بوزارة التجارة، والذي أكد أن البلاغ وصل في حينه إلى وزارة التجارة، وأن أي منشأة لديها مخالفة تقوم الفرق الرقابية بالتوجه لها وضبط المخالفة واستدعاء المنشأة لاستكمال الإجراءات وإيقاع العقوبات النظامية.



