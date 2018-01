نيكول كيدمان ضمن الحاصلين على "غولدن غلوب" 2018

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب"، أن الأسترالية نيكول كيدمان فازت بجائزة أفضل ممثلة في مسلسل قصير أوفيلم تليفزيوني، وذلك عن دورها في مسلسل " بيغ ليتيل لايز"، متفوق على منافسيها ريس ويذرسبون وجيسيكا لانج وسوزان ساراندول وجيسيكا بيل، جاء توزيع الجوائز على الفائزين كما يلي:

إليزبيث موس فازت بأفضل ممثلة في مسلسل درامي عن دورها فى مسلسل "ذا هاند ميد تال"، راشيل بروسنان أفضل ممثلة في مسلسل كوميدي أو موسيقى عن دورها في مسلسل " ميس مارسيل"، وسام روكويل أفضل ممثل مساعد، واستيرلينج ك. فاز بأفضل ممثل درامي، فيما حصل أليكساندر سكارسجارد على جائزة أفضل ممثل مساعد في مسلسل قصير.

وفاز فيلم The Shape of Water بجائزة أفضل موسيقى تصويرية ، وفازت أغنية This Is Me بأفضل أغنية عن فيلم The Greatest Showman.