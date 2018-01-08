ممثلة لبنانية تشارك في مسلسل إسرائيلي

وتقول ليتيسيا انّ "هدفها في الحياة هو أن يفهم الأشخاص بعضهم البعض وليس أن يبتعدوا عن بعض"، وتضيف: "عائلتي تعاني من الانقسام بين الديانات، وحرب في لبنان، وفي إسرائيل، وقد سئمت هذا الحال. لهذا أطمح إلى حل المشاكل بطرق أخرى".
يذكر أن الممثلة شاركت في أعمال إسرائيلية أخرى وبرزت كشخصية عربية في كل أعمالها.
🤩 THIS WEEKEND on @BBCWorld!🤩 Watch "The Real #Fauda" directed by @orenrosenfeld and presented by Jane Corbin. "Can a drama help bring real life enemies together?" Sat.6Jan — GMT: 20:10, Sund.7Jan: 02:10-15:00 https://t.co/6pOFM16Zv8… @yescoil @netflix @FaudaOfficial pic.twitter.com/ZKqnB6TRek— Laëtitia Eïdo (@laetitiaeido) January 6, 2018
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