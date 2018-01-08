سيارة يابانية جديدة قابلة للطي (فيديو)

ذكرت مجلة "ووندرفول إنجينيرنغ" الأمريكية أن الخبراء اليابانيون طورا سيارة يمكن أن تغير شكلها بتصميمات مختلفة، مشيرة إلى أنها ستحصل على تصريح بالسير على الطرق العامة قريبا.
This Electric Car Built in Japan Can Fold And Change Shape https://t.co/CpgmTpMMD3 pic.twitter.com/CLh4CeFEuM— EngLancer (@Eng_Lancer) January 7, 2018
ولفتت المجلة إلى أن السيارة يطلق عليها "الأرض — 1"، مشيرة إلى أن الشركة المصنعة حصلت على طلبات لشراء السيارة في اليابان وعدد من الدول الأخرى.ونشر موقع "بيزنيس إنسيدر" الأمريكي مقطع فيديو للسيارة أثناء إعادة تغيير شكلها، مشيرا إلى أن هذه الميزة تجعل العثور على مكان لركن السيارة أكثر سهولة في الشوارع المزدحمة.
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