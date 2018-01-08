سيارة يابانية جديدة قابلة للطي (فيديو)

ولفتت المجلة إلى أن السيارة يطلق عليها "الأرض — 1"، مشيرة إلى أن الشركة المصنعة حصلت على طلبات لشراء السيارة في اليابان وعدد من الدول الأخرى.

ونشر موقع "بيزنيس إنسيدر" الأمريكي مقطع فيديو للسيارة أثناء إعادة تغيير شكلها، مشيرا إلى أن هذه الميزة تجعل العثور على مكان لركن السيارة أكثر سهولة في الشوارع المزدحمة.