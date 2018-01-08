تسجيل
17:27 08 يناير/ كانون الثاني 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    طعام

    عشر منتجات تساعد على حرق الدهون وتخفيف الوزن

    © Depositphotos/ Bratova
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 01

    تحفز المنتجات الغنية بالبروتين والمعادن على تخفيف الوزن.

    البدانة
    © Depositphotos/ Cookelma
    العلماء يجدون طريقة لانقاص الوزن دون ممارسة الرياضة
    سبوتنيك. وهذه هي المنتجات العشرة التي تحرق الدهون:

    1.  المكسرات: على الرغم من أنها من المواد العالية في نسبة دهونها، فهي من بين أفضل المنتجات لفقدان الوزن. فهي غنية بالبروتين والألياف والدهون الصحية، وتحتوي على نسبة قليلة من الكربوهيدرات.

    2.  زيت جوز الهند: زيت جوز الهند يتكون من الدهون الثلاثية متوسطة السلسلة، وأنواع الدهون التي يتم استقلابها بشكل مختلف عن الدهون الأخرى. وقد ثبت علميا أنها تزيد من كمية السعرات الحرارية المحروقة بـ 120 سعرة حرارية في اليوم الواحد.

    3.  البطاطا المسلوقة: اعتمادا على طريقة طهيها، فالبطاطا يمكن أن تجعلك تكتسب الوزن أو تفقد الوزن. فإذا كنت تأكل البطاطس المقلية، وزنك سيزيد. أما طهي البطاطا المسلوقة يجعلك تشعر بالشبع.

    4.  القهوة: وقد ثبت أن البن يزيد من التمثيل الغذائي بنسبة 3-11 في المئة ويزيد من حرق الدهون بنسبة 10- 29 في المئة. وأظهرت إحدى الدراسات أن 600 ملغ من الكافيين يوميا يساعد على حرق 79- 150 سعرة حرارية إضافية يوميا. ويكفي شرب 2-3 أكواب من القهوة الطبيعية يوميا.

    5. السمك واللحوم: الأسماك واللحوم الخالية من الدهون، هي من أفضل مصادر البروتين. وقد ثبت أن اتباع نظام غذائي عالي البروتين يزيد من التمثيل الغذائي بنسبة 80- 100 سعرة حرارية في اليوم الواحد، ولوحظ في أحد الدراسات زيادة في التمثيل الغذائي بـ 260 سعرة حرارية في اليوم الواحد. وأظهرت دراسة أخرى أن استخدام البروتين ساعد النساء على تناول طعام أقل بـ 441 سعرة حرارية في اليوم وفقدان كيلوغرام من الوزن في الأسبوع الواحد.

    6. خل التفاح: استخدام خل التفاح الطبيعي يساعد الناس على استهلاك 200- 275 سعرة حرارية خلال النهار. ووفقا لدراسة واحدة، أدى تناول اليومي من ملعقة كبيرة من الخل إلى فقدان الوزن من 1.2 إلى 1.7 كغم خلال خمس أسابيع.

    7. الشاي الأخضر: الشاي الأخضر يحتوي على  مضادات الأكسدة التي تزيد من نشاط إفراز النورادرينالين ويساعد على الإفراج عن الدهون من مخازن الدهون. وقد أظهرت دراسات عديدة أن مستخلص الشاي الأخضر يزيد من التمثيل الغذائي بنسبة 3- 4 في المئة ويزيد من حرق الدهون بنسبة 17 في المئة.

    8. الفلفل الحار: الفلفل الحار يحتوي على كابسايسين، وهو مركب يزيد من عملية التمثيل الغذائي ويقتل الشهية، مما يجعله مكملا جيدا لفقدان الوزن. ومع ذلك، فإن أولئك الذين يتناولون الطعام حار بانتظام يمكن أن لا يلاحظوا أي تأثير على الإطلاق، لأنهم اعتادوا على تناوله.

    9. المياه: شرب الماء الكافي مفيد للغاية من حيث فقدان الوزن. شرب فقط 500 مل من الماء يمكن أن يزيد من التمثيل الغذائي بنسبة 30 في المئة. بالإضافة إلى ذلك، وجد أن مياه الشرب قبل الأكل تزيد من الشبع وتساعد الناس على فقدان ما يصل إلى 44 في المئة من الوزن.

    10. البيض: أخيرا، تناول البيض في وجبة الإفطار يجعل الناس يشعرون بالشبع لفترة طويلة، مما يساعدهم على استهلاك أقل للسعرات الحرارية في بقية اليوم. وأظهرت إحدى الدراسات أن تناول البيض خلال الإفطار في 65 في المئة يزيد الشبع، مقارنة مع تناول السندويشات في وجبة الإفطار.

    انظر أيضا:

    علماء يكتشفون طريقة لإنقاص الوزن دون حمية وممارسة الرياضة
    4 حيل لتأكل ما تريد بدون زيادة الوزن
    العلماء يجدون طريقة لانقاص الوزن دون ممارسة الرياضة
    من أصل شامي... الألماني مانويل شار بطل العالم لملاكمة الوزن الثقيل
    العلماء يعثرون على طريقة لفقدان الوزن بسرعة
    الكلمات الدلالية:
    المياه, الشاي الأخضر, خل التفاح, اللحوم, السمك, المكسرات, زيت جوز الهند, القهوة, البيض, البطاطا, الدهون, السعرات الحرارية, المعادن, البروتين, نقص الوزن, العالم
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    صورة فنية توضيحية لموضوع روسيا في عام 2046 تقدمها مجموعة المشروع الفني MXD
    روسيا عام 2046
    الجيش السوري يحاصر قاعدة التنف الأمريكية
    الجيش السوري يحاصر "مصنع التنف" لإنتاج الإرهاب
    الأكراد في الشرق الأوسط وقواتهم المسلحة
    خريطة توزع الأكراد وقواتهم المسلحة

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك