عشر منتجات تساعد على حرق الدهون وتخفيف الوزن

© Depositphotos/ Cookelma العلماء يجدون طريقة لانقاص الوزن دون ممارسة الرياضة

سبوتنيك. وهذه هي المنتجات العشرة التي تحرق الدهون:

1. المكسرات: على الرغم من أنها من المواد العالية في نسبة دهونها، فهي من بين أفضل المنتجات لفقدان الوزن. فهي غنية بالبروتين والألياف والدهون الصحية، وتحتوي على نسبة قليلة من الكربوهيدرات.

2. زيت جوز الهند: زيت جوز الهند يتكون من الدهون الثلاثية متوسطة السلسلة، وأنواع الدهون التي يتم استقلابها بشكل مختلف عن الدهون الأخرى. وقد ثبت علميا أنها تزيد من كمية السعرات الحرارية المحروقة بـ 120 سعرة حرارية في اليوم الواحد.

3. البطاطا المسلوقة: اعتمادا على طريقة طهيها، فالبطاطا يمكن أن تجعلك تكتسب الوزن أو تفقد الوزن. فإذا كنت تأكل البطاطس المقلية، وزنك سيزيد. أما طهي البطاطا المسلوقة يجعلك تشعر بالشبع.

4. القهوة: وقد ثبت أن البن يزيد من التمثيل الغذائي بنسبة 3-11 في المئة ويزيد من حرق الدهون بنسبة 10- 29 في المئة. وأظهرت إحدى الدراسات أن 600 ملغ من الكافيين يوميا يساعد على حرق 79- 150 سعرة حرارية إضافية يوميا. ويكفي شرب 2-3 أكواب من القهوة الطبيعية يوميا.

5. السمك واللحوم: الأسماك واللحوم الخالية من الدهون، هي من أفضل مصادر البروتين. وقد ثبت أن اتباع نظام غذائي عالي البروتين يزيد من التمثيل الغذائي بنسبة 80- 100 سعرة حرارية في اليوم الواحد، ولوحظ في أحد الدراسات زيادة في التمثيل الغذائي بـ 260 سعرة حرارية في اليوم الواحد. وأظهرت دراسة أخرى أن استخدام البروتين ساعد النساء على تناول طعام أقل بـ 441 سعرة حرارية في اليوم وفقدان كيلوغرام من الوزن في الأسبوع الواحد.

6. خل التفاح: استخدام خل التفاح الطبيعي يساعد الناس على استهلاك 200- 275 سعرة حرارية خلال النهار. ووفقا لدراسة واحدة، أدى تناول اليومي من ملعقة كبيرة من الخل إلى فقدان الوزن من 1.2 إلى 1.7 كغم خلال خمس أسابيع.

7. الشاي الأخضر: الشاي الأخضر يحتوي على مضادات الأكسدة التي تزيد من نشاط إفراز النورادرينالين ويساعد على الإفراج عن الدهون من مخازن الدهون. وقد أظهرت دراسات عديدة أن مستخلص الشاي الأخضر يزيد من التمثيل الغذائي بنسبة 3- 4 في المئة ويزيد من حرق الدهون بنسبة 17 في المئة.

8. الفلفل الحار: الفلفل الحار يحتوي على كابسايسين، وهو مركب يزيد من عملية التمثيل الغذائي ويقتل الشهية، مما يجعله مكملا جيدا لفقدان الوزن. ومع ذلك، فإن أولئك الذين يتناولون الطعام حار بانتظام يمكن أن لا يلاحظوا أي تأثير على الإطلاق، لأنهم اعتادوا على تناوله.

9. المياه: شرب الماء الكافي مفيد للغاية من حيث فقدان الوزن. شرب فقط 500 مل من الماء يمكن أن يزيد من التمثيل الغذائي بنسبة 30 في المئة. بالإضافة إلى ذلك، وجد أن مياه الشرب قبل الأكل تزيد من الشبع وتساعد الناس على فقدان ما يصل إلى 44 في المئة من الوزن.

10. البيض: أخيرا، تناول البيض في وجبة الإفطار يجعل الناس يشعرون بالشبع لفترة طويلة، مما يساعدهم على استهلاك أقل للسعرات الحرارية في بقية اليوم. وأظهرت إحدى الدراسات أن تناول البيض خلال الإفطار في 65 في المئة يزيد الشبع، مقارنة مع تناول السندويشات في وجبة الإفطار.