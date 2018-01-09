بالصور... أمريكي يحرق منزله لقتل "العنكبوت الذئب"

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إن رجلا من ولاية كاليفورنيا الأمريكية أحرق منزله بالخطأ، يوم الأحد الماضي، خلال محاولة قتل أحد أنواع العناكب يسمى بـ" العنكبوت الذئب".

Man sets fire to his California apartment while trying to kill a 'huge wolf spider' with a torch lighter https://t.co/VkNKe2zAvp — Daily Mail US (@DailyMail) January 8, 2018

وهرع المواطن إلى إخلاء منزله وطلب نجدة رجال الإطفاء الذين لم يلبثوا أن حضروا إلى موقع الحادث وأحاطوا المنزل للسيطرة على الموقف، فيما قال أحد سكان المنزل:

لقد حاول الرجل قتل عنكبوت ذئب ضخم في غرفة نومه، وذلك بإشعال النار به، إلا أن العنكبوت تحرك بسرعة نحو الفراش بعد أن اشتعلت به النار ما جعله ينقل النار بسرعة إلى جميع جنبات الغرفة.

وصرح أحد قادة فرق الإطفاء، أنهم حاولوا إخماد النيران باستخدام خرطوم مياه الحديقة لكنه لم يكن يعمل، إلا أنهم نجحوا في النهاية في منع النيران من الانتقال إلى الوحدات السكنية المجاورة، والسيطرة على الحريق بالكامل في غضون 20 دقيقة، ولحسن الحظ لم يسفر الحريق عن وقوع إصابات ولا وفيات، إلا أن الخسائر المادية قدرت بنحو 11 ألف دولار.

يشار إلى أن عناكب الذئب، تعتبر أحد أضخم العناكب إلا أنها ليست سامة، كما أنها ليست عدوانية ولا تهاجم الإنسان إلا إذا شعرت بالخطر، حيث يمكنها العض مسببة آلامُا مبرحة، ويوجد منها حاليا نحو 200 نوع في أمريكا الشمالية.