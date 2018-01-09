مسلسل توقف منذ 20 عاما يعود للعرض مرة أخرى بسبب ترامب

وتعرض الحلقات الجديدة من مسلسل "Roseanne" التلفزيوني كيفية انقسام العائلات الأمريكية والأصدقاء بسبب السياسة، وتحديدا وقت انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسب "رويترز".

وتعود شركة والت ديزني عبر شبكة ABC بالمسلسل من خلال 9 حلقات يبدأ عرضها في 27 مارس/ آذار القادم.

© REUTERS/ Mario Anzuoni الممثلة الأمريكية روزان بار، بطلة مسلسل روزان

وقال فريق العرض والمنتجون إن الحلقات الجديدة ستتعرض إلى الخلافات بين العائلة الأمريكية، الجدة "البطلة" التى صوتت لترامب، مع أفراد العائلة الآخرين الذين لهم وجهات نظر أخرى حول الأمر، حسب رويترز.

وقد عرض "Roseanne" في الفترة من 1988 إلى 1997 وكان أكثر المسلسلات الأمريكية مشاهدة عام 1989 و 1990.

والمسلسل "Roseanne" عرض منه 9 أجزاء من قبل وتدور أحداثه فى إطار إجتماعى كوميدى عن أسرة سيدة تدعى روزان.

والمسلسل من بطولة النجمة التليفزيونية روزان بار.

وبذلك يعود بعد مرور 20 عاما على التوقف، بعد الانتخابات الأمريكية الأخيرة والتى فاز فيها ترامب، حسب رويترز.

وقالت روزان بار إن الجزء الجديد من المسلسل يعرض الواقع، وكيف اختار نصف الأمريكيين ترامب رئيسا.

وبعد مرور 20 عاما تتحول البطلة "روزان بار" من أم إلى جدة، والأبناء يتحولوا من مجرد أبناء البطلة إلى آباء لأطفال جدد ينضموا إلى المسلسل، حسب رويترز.