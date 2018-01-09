أجمل وأرخص 10 مدن في العالم

نشر موقع "ليف آند إنفيست أوفرسيز" السياحي لائحته الجديدة للأماكن والمدن التي تجمع مابين التكلفة المنخفضة وجمال الطبيعة.

ضمت اللائحة عددا من المدن التي ينصح الموقع المتخصص بزيارتها وقضاء فترة طويلة فيها، للميزات التي تتميز بها، حيث تجمع ما بين رخص المعيشة والمناظر الطبيعية الخلابة.

1- مدينة لشبونة البرتغالية، فوفقا للموقع تتميز المدينة بأسعارها المنافسة لمدن أوروبا الغربية، حيث يمكن العيش في المدينة بميزانية تعادل 1300 دولار شهريا.

وتتميز المدينة بمناخها المعتدل وبنظامها المالي الرخيص، حيث تتميز بالضرائب المنخفضة ووفرة العقارات.

2- مدينة كالي الكولومبية، تتميز بمناخها المعتدل حتى صيفا حيث يساعد ارتفاع المدينة عن سطح البحر في اعتدال درجات الحرارة.

وتتميز المدينة بأسعارها المنخفضة.

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3- مدينة سانتو دومينغو في جمهورية الدومينيكان، حيث يخصص الموقع ما ميزانيته 1450 دولارا أمريكيا لزوجين متضمنة أسعار الإيجار والطعام.

وتمتاز المدينة بمناخها الرائع الذي يعد سببا لتوجه الكثيرين من السياح إلى المدينة لقضاء فترة عطلتهم.

4- بلدة سان بيدرو التي تقع وسط البحر الكاريبي وتمتاز بهدوئها الساحر وبطبيعة سكانها الهادئين ويمكن إنفاق ما مجموعه 1965 دولارا للتمتع بحياة رائعة شهريا.

5- بلدة سان شينا الفرنسية، تمتاز بطبيعتها الجبلية وأجوائها الشتوية الرائعة، بالإضافة إلى رخص مستوى المعيشة حيث يمكن العيش على ما مقداره 1628 دولار شهريا.

6- بلدة أبروتسو الإيطالية، تعتبر طبيعتها مزيجا ما بين الجبال والبحر، وبحسب الموقع فإن 1400 دولار شهريا كفيلة لحياة جيدة لزوجين في هذه البلدة الساحرة.

7- مدينة ليوبليانا السلوفينية، أصبحت مقصدا للسياح بعد دخولها الاتحاد الأوروبي وتتميز بطبيعتها الساحرة ورخض مستوى المعيشة حيث يمكن العيش شهريا على مبلغ لا يتجاوز 1059 دولار.

ومن المدن التي نصح الموقع بزيارتها:

8- مدينة بلايا ديل كارمن المكسيكية التي تتميز بشواطئها الخلابة، و

9- جزيرة بالي السياحية في إندونيسيا و

10- مدينة دان إنغ الفيتنامية.