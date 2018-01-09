دونالد ترامب يعلق على أنباء ترشح أوبرا وينفري للرئاسة الأمريكية

وقال للمراسلين، على هامش لقائه مع رجال القانون في البيت الأبيض: "نعم سأهزم أوبرا وينفري في الانتخابات، فسأحظى بالكثير من المرح عندما تترشح أمامي".
وأردف: "أحب أوبرا وأعرفها جيدا، ولكني لا أعتقد بأنها ستترشح للانتخابات".
تأتي تصريحات ترامب، بعدما نقلت العديد من وسائل الإعلام الأمريكية، وفي مقدمتها قناة "إن بي سي" التلفزيونية، بأن مقدمة البرامج الشهيرة أوبرا وينفري لا تعتزم الترشح للانتخابات الأمريكية المقبلة.
كما أن الصديقة المقربة لأوبرا وينفري، المذيعة غايل كينغ، قالت بأنها لا تعتقد بأنها ستتخذ هذه الخطوة، في الوقت الحالي.
يذكر أن التكهنات بشأن ترشح أوبرا وينفري لانتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2020، زادت بعد خطابها الذي ألقته، الأحد 7 يناير، بمناسبة تكريمها في الحفل الـ 75 لتوزيع جوائز "غولدن جلوب".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)