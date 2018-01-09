دونالد ترامب يعلق على أنباء ترشح أوبرا وينفري للرئاسة الأمريكية

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على أنباء خوض الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري، في سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2020.

© AP Photo/ Evan Agostini وينفري خارج سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية

وبينما أشار ترامب، اليوم، الثلاثاء، إلى أنه معجب بأوبرا وينفري، وببرامجها التلفزيونية، إلا أنه أكد بأنه سيهزمها عندما ستنافسه في الانتخابات المقبلة، بحسب ما ذكرته صحيفة "التليغراف" البريطانية

وقال للمراسلين، على هامش لقائه مع رجال القانون في البيت الأبيض: "نعم سأهزم أوبرا وينفري في الانتخابات، فسأحظى بالكثير من المرح عندما تترشح أمامي".

وأردف: "أحب أوبرا وأعرفها جيدا، ولكني لا أعتقد بأنها ستترشح للانتخابات".

تأتي تصريحات ترامب، بعدما نقلت العديد من وسائل الإعلام الأمريكية، وفي مقدمتها قناة "إن بي سي" التلفزيونية، بأن مقدمة البرامج الشهيرة أوبرا وينفري لا تعتزم الترشح للانتخابات الأمريكية المقبلة.

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وأكدت القناة التلفزيونية، عدم رغبة وينفري الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقررة سنة 2020، نقلا عن مصدر مقرب من المذيعة.

كما أن الصديقة المقربة لأوبرا وينفري، المذيعة غايل كينغ، قالت بأنها لا تعتقد بأنها ستتخذ هذه الخطوة، في الوقت الحالي.

يذكر أن التكهنات بشأن ترشح أوبرا وينفري لانتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2020، زادت بعد خطابها الذي ألقته، الأحد 7 يناير، بمناسبة تكريمها في الحفل الـ 75 لتوزيع جوائز "غولدن جلوب".