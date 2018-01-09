"إنستغرام" يعيد منشور شيريهان المحذوف

وقالت شيريهان في تغريدة لها عبر "تويتر": "أعادت إدارة الإنسجرام اليوم 9_يناير_2018 إلى الصفحة الرسمية والخاصة بي البوست الذي كنت قد أرسلته منذ ثلاثة أيام وحذفته إلى عهد_التميمي ربي وقلبي ودعائي وكثيرين كثيرين غيري معك ومع الحق إن شاء الله يا عهد.
أعادت إدارة #الإنسجرام اليوم #9_يناير_2018 إلى الصفحة الرسمية والخاصة بي البوست الذي كنت قد أرسلته منذ ثلاثة أيام وحذفته إلى #عهد_التميمي ربي وقلبي ودعائي وكثيرين كثيرين غيري معك ومع الحق إن شاء الله يا عهد. #لا_إله_إلا_أنت_سبحانك_إني_كنت_من_الظالمين #شريهان pic.twitter.com/BGBn8Y6wsO— Sherihan (@Sherihan) January 9, 2018
وكانت شيريهان قد تساءلت عن السبب وراء إقدام "إنستغرام" عل هذه الخطوة، بحذف صورة عهد التميمي.
يذكر أن عهد التميمي، البالغة من العمر 15 عاما، تم اعتقالها من قبل القوات الإسرائيلية، وتوجيه اتهامات عديدة لها، على إثر مشاركتها في الاحتجاجات المناهضة لقرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها.
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