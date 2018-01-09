"إنستغرام" يعيد منشور شيريهان المحذوف

أعاد موقع "إنستغرام"، اليوم الثلاثاء، المنشور الذي شاركته الفنانة المصرية شيريهان عبر منصته بعد حذفه.

والمنشور عبارة عن صورة، مصحوبة بتعليق يحتوي على رسالة وجهتها للفتاة الفلسطينية، عهد التميمي ، المعتقلة في السجون الإسرائيلية، واصفة إياها بـ"يا صغيرتي".

وقالت شيريهان في تغريدة لها عبر "تويتر": "أعادت إدارة الإنسجرام اليوم 9_يناير_2018 إلى الصفحة الرسمية والخاصة بي البوست الذي كنت قد أرسلته منذ ثلاثة أيام وحذفته إلى عهد_التميمي ربي وقلبي ودعائي وكثيرين كثيرين غيري معك ومع الحق إن شاء الله يا عهد.

أعادت إدارة #الإنسجرام اليوم #9_يناير_2018 إلى الصفحة الرسمية والخاصة بي البوست الذي كنت قد أرسلته منذ ثلاثة أيام وحذفته إلى #عهد_التميمي ربي وقلبي ودعائي وكثيرين كثيرين غيري معك ومع الحق إن شاء الله يا عهد. #لا_إله_إلا_أنت_سبحانك_إني_كنت_من_الظالمين #شريهان pic.twitter.com/BGBn8Y6wsO — Sherihan (@Sherihan) January 9, 2018

وكانت شيريهان قد تساءلت عن السبب وراء إقدام "إنستغرام" عل هذه الخطوة، بحذف صورة عهد التميمي.

يذكر أن عهد التميمي، البالغة من العمر 15 عاما، تم اعتقالها من قبل القوات الإسرائيلية، وتوجيه اتهامات عديدة لها، على إثر مشاركتها في الاحتجاجات المناهضة لقرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها.