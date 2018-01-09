تقارير: ميغان ماركل أهدت هدية "مضحكة" لملكة بريطانيا في الكريسماس

ذكرت تقارير، أن الممثلة ميغان ماركل، خطيبة الأمير هاري، أهدت جدته، ملكة بريطانيا، هدية مضحكة بمناسبة احتفالات الكريسماس.

© AFP 2017/ Chris Jackson من حرم ميغان ماركل من النوم

ووفقا لـ صحيفة "ديلي ستار أونلاين"، فإن ميغان ماركل خرجت عن المألوف في هذه المناسبات، بتقديم هدايا فخمة، وقررت أن تهدي الملكة إليزابيث هدية بسيطة ومتواضعة للغاية.

وكانت الهدية، عبارة عن دمية لفأر هامستر، يردد الأغاني لمالكه.

وأكد مصدر للصحيفة البريطانية، أن الملكة إليزابيث، بعدما أمسكت بالهدية، انفجرت من الضحك بسببها، وعلقت أنه بإمكان الدمية أن تكون برفقة كلابها.

وأضاف المصدر أن الملكة إليزابيث، تلقت هديتها من ميغان ماركل، في غرفة الرسم البيضاء، المتواجدة في قصرها في ساندرنغام في بريطانيا.

وحاولت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن تحصل على تأكيد للخبر من قصر كينسيتغتون، ولكن رفض مسؤوليه التعليق.

يذكر أن ميغان ماركل والأمير هاري، سيحتفلان بحفل زفافهما في شهر مايو/ أيار المقبل.