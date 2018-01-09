تقارير: ميغان ماركل أهدت هدية "مضحكة" لملكة بريطانيا في الكريسماس

وكانت الهدية، عبارة عن دمية لفأر هامستر، يردد الأغاني لمالكه.
وأكد مصدر للصحيفة البريطانية، أن الملكة إليزابيث، بعدما أمسكت بالهدية، انفجرت من الضحك بسببها، وعلقت أنه بإمكان الدمية أن تكون برفقة كلابها.
وأضاف المصدر أن الملكة إليزابيث، تلقت هديتها من ميغان ماركل، في غرفة الرسم البيضاء، المتواجدة في قصرها في ساندرنغام في بريطانيا.
وحاولت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن تحصل على تأكيد للخبر من قصر كينسيتغتون، ولكن رفض مسؤوليه التعليق.
يذكر أن ميغان ماركل والأمير هاري، سيحتفلان بحفل زفافهما في شهر مايو/ أيار المقبل.
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