شاهد... فتاة تحقق رقما قياسيا بأطول شعر في العالم

تحولت شخصية الأميرة "ربانزل" ذات الجدائل الطويلة من القصة الخيالية، إلى حقيقة على أرض الواقع، من خلال مراهقة من الأرجنتين، انضمت موخرا إلى موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.

ولكن بدلا من أن يكون شعر الأرجنتينية أبريل لورنزاتي، البالغ عمرها 17 عاما، ذهبيا مثل بطلة القصة الخيالية "ربانزل"، فإن شعرها أسود اللون، ويبلغ طوله 1.52 متر، وهو ما منحها لقب أطول شعر في العالم.

ويرجع سبب إطالة أبريل لشعرها من دون تقصيره، إلى قصة قامت بها منذ 10 سنوات، ولكنها لم تنل إعجابها، وقررت منذ ذلك الحين ألا تدع أحد يقترب من شعرها.