ماريا كاري تعتذر من ميريل ستريب لما صدر منها في حفل "غولدن غلوب"

اعتذرت المطربة الأمريكية ماريا كاري من الممثلة الأمريكية الحائزة على جائزة الأوسكار ميريل ستريب، بسبب فعل غير مقصود صدر منها تجاهها خلال حفل توزيع جوائز "غولدن غلوب" الفنية، والذي أقيم الأحد 7 يناير/كانون الثاني، في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وكانت ماريا اضطرت للجلوس في المقعد الخاص بميريل ستريب أثناء الحفل، بسبب تصادف خروج الحفل إلى فاصل إعلاني، وهو ما يجبر كل المدعوين في لحظتها للجلوس في أماكنهم.

وتقدمت ماريا باعتذارها لـ ميريل ستريب عبر حسابها الشخصي على "تويتر"، وأخبرتها بأنه في إمكانها الحصول على مقعدها في أي وقت ترغب فيه.

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وسخرت ميريل ستريب، من جلوس ماريا كاري على مقعدها، أثناء حلولها في برنامج جيمي كيمل الحواري، في حلقة الإثنين، 8 يناير، وقالت مازحة: "لقد سرقت العاهرة الكرسي الخاص بي".

وتابعت ستريب مزاحها، لتشير إلى إنه عرض عليها في المقابل أن تجلس في حضن ماريا، وقالت: "لما لا؟ فإنه يبدو مريحا".

وكانت ميريل ستريب، من بين المرشحات لجائزة "غولدان غلوب" أفضل ممثلة في فيلم درامي، عن فيلم "The Post"، المأخوذ عن قصة حقيقية جرت في السبعينيات من القرن الماضي، ويشارك في بطولته الممثل توم هانكس، ومن إخراج ستيفن سبيلبرغ.