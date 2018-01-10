"فيسبوك" يلغي هذه الخدمة من "ميسينجر"

أعلن موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، عن إلغائه لهذه الخدمة، والتي كانت متوافرة عبر تطبيقه للمحادثة "ميسينجر".

© AP Photo/ Kay Nietfeld مؤسس "فيسبوك" يتحدث عن مشاريعه للعام الجديد

وبحسب ما ذكره موقع "ذا فيرج"، فإن "فيسبوك" قررت أن تستغني عن خدمات مساعدها "إم"، في 19 يناير/كانون الثاني، والذي هو بمثابة مساعد شخصي، مثل "سيري" المتواجدة على هواتف "آيفون".

وكان المساعد "إم"، متوافرا لما يقرب من 2000 مستخدم بداخل ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وانطلق في شهر أغسطس من عام 2015، ويوفر اقتراحات بشأن طرق الدفع، وأفضل المطاعم، والتخطيط لقضاء إجازة.

ووصف "فيسبوك" المساعد "إم"، بأنه تجريبي، ولكن عند إعلان استغنائها له، أشارت إلى أنه كان مجرد "تجربة"، على حد وصفها.

Announced in October 2015, Facebook M was limited to around 2000 users in California in the form of a chatbot in Facebook Messenger. The social media giant has announced the last date of its virtual assistant M as January 19.#fb #facebook #projectm @facebook #technews #vr4u pic.twitter.com/zKW5DNLyyV — VR4U (@vr4ucompany) January 9, 2018

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وقالت شركة "فيسبوك" في بيان لها: "لقد أطلقنا خدمة "إم"، بغرض تعرفنا على ما يحتاجه الناس من المساعد وما يتوقعونه منه، ولقد تعلمنا الكثير من هذه التجربة".

وأضافت: "سنستعين بكل ما تعلمناه من هذه التجربة، من أجل تطوير مشروعات أخرى بـ "فيسبوك" متعلقة بـ "الذكاء الاصطناعي".

ويأتي إلغاء "فيسبوك" لمساعدها "إم"، بعدما قررت إيقاف ميزة "Ticker" أو "المؤشر"، في شهر ديسمبر/كانون الأول، وهي التي تمكن المستخدم من التعرف على ما يفعله أصدقاؤه عبر شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة.