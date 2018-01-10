خطيبة الأمير هاري تقدم على هذه الخطوة

واتخذت بطلة المسلسل التليفزيوني "Suits"، قرارها بإغلاق كافة حساباتها للتواصل الاجتماعي، "لأنها لم تكن نشطة منذ فترة".
يذكر أن ماركل، أغلقت موقعها الإليكتروني "The Tig، والمعني بالموضة، خلال شهر أبريل/نيسان الماضي.
وأغلقت ميغان ماركل حساباتها للتواصل الاجتماعي، من بعد قيامها مع خطيبها الأمير هاري، بعمل أول زيارة رسمية إلى العاصمة البريطانية لندن.
وكان حساب ميغان ماركل يحظى بعدد متابعين على "إنستغرام" 1.9 ملايين متابع، حتى شهر ديسمبر/كانون الأول، بينما كان لديها 350 ألف متابع على "تويتر"، وما يقرب من 800 ألف معجب على "فيسبوك".
وتم خطوبة ميغان ماركل على الأمير هاري، في 27 نوفمبر/شتري الثاني، بينما سيقام حفل زفافهما في 19 مايو/أيار المقبل.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)