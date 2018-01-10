خطيبة الأمير هاري تقدم على هذه الخطوة

قامت الممثلة الأمريكية ميغان ماركل، بعزل نفسها اجتماعيا عبر شبكة الإنترنت، من بعد خطبتها من نجل ولي العهد البريطاني، الأمير هاري.

© REUTERS/ Toby Melville أخت ميغان ماركل منزعجة من تصريحات الأمير هاري

وأغلقت ميغان ماركل ، حساباتها على مواقع "فيسبوك" و"تويتر" و"إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، بحسب ما أعلنه قصر "كنسينغتون"، وفقا لما أكدته محطة "بي بي سي" البريطانية.

واتخذت بطلة المسلسل التليفزيوني "Suits"، قرارها بإغلاق كافة حساباتها للتواصل الاجتماعي، "لأنها لم تكن نشطة منذ فترة".

يذكر أن ماركل، أغلقت موقعها الإليكتروني "The Tig، والمعني بالموضة، خلال شهر أبريل/نيسان الماضي.

وأغلقت ميغان ماركل حساباتها للتواصل الاجتماعي، من بعد قيامها مع خطيبها الأمير هاري، بعمل أول زيارة رسمية إلى العاصمة البريطانية لندن.

وكان حساب ميغان ماركل يحظى بعدد متابعين على "إنستغرام" 1.9 ملايين متابع، حتى شهر ديسمبر/كانون الأول، بينما كان لديها 350 ألف متابع على "تويتر"، وما يقرب من 800 ألف معجب على "فيسبوك".

وتم خطوبة ميغان ماركل على الأمير هاري، في 27 نوفمبر/شتري الثاني، بينما سيقام حفل زفافهما في 19 مايو/أيار المقبل.