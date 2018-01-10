فضيحة جديدة... انفجار "آيفون" في سويسرا

تسبب هاتف "آيفون" محترق، الثلاثاء، 9 يناير/كانون الثاني، في عملية إخلاء لمتجر "آبل"، في مدينة زيورخ السويسرية، الثلاثاء، 9 يناير/كانون الثاني.

© REUTERS/ Aly Song دعاوى قضائية ضد "أبل" بعد إعلانها إبطاء هواتف آيفون متقادمة

وأفادت شرطة زيورخ بأن 50 من عملاء المتجر والعاملين به، أجبروا على مغادرته، بعدما لوحظ انبعاث دخان من بطارية هاتف "آيفون"، وفقا لتقرير من محطة "سي إن إن" الأمريكية.

ووفقا للشرطة، فإن أحد موظفي متجر "آبل"، الذي حاول إخراج البطارية من الهاتف، أصيب بحروق طفيفة.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة، ماركو بيزا، أن سبعة أشخاص تلقوا رعاية طبية، ولكن لم يتم نقل أيا منهم إلى المستشفى.

وأشار بيزا، إلى أن خبراء الطب الشرعي، يحاولون الوصول إلى سبب ارتفاع حرارة بطارية "آيفون" إلى حد الاحتراق.

وأشاد بعمال متجر "آبل"، الذين ألقوا بالرمال على البطارية المحترقة، من أجل إخماد النيران، والسيطرة على الوضع.

ولم تعلق شركة "آبل" على الحادث حتى الآن.

ويأتي حادث احتراق هاتف "آيفون" في سويسرا، تزامنا مع مواجهة "آبل" لدعاوى قضائية حاليا، والمتهمة فيها بتعمدها إبطاء أداء بطاريات هواتف "آيفون 6"، من أجل إجبار عملائها على شراء طرازات أحدث.