فضيحة جديدة... انفجار "آيفون" في سويسرا

ووفقا للشرطة، فإن أحد موظفي متجر "آبل"، الذي حاول إخراج البطارية من الهاتف، أصيب بحروق طفيفة.
وأفاد المتحدث باسم الشرطة، ماركو بيزا، أن سبعة أشخاص تلقوا رعاية طبية، ولكن لم يتم نقل أيا منهم إلى المستشفى.
وأشار بيزا، إلى أن خبراء الطب الشرعي، يحاولون الوصول إلى سبب ارتفاع حرارة بطارية "آيفون" إلى حد الاحتراق.
وأشاد بعمال متجر "آبل"، الذين ألقوا بالرمال على البطارية المحترقة، من أجل إخماد النيران، والسيطرة على الوضع.
ولم تعلق شركة "آبل" على الحادث حتى الآن.
ويأتي حادث احتراق هاتف "آيفون" في سويسرا، تزامنا مع مواجهة "آبل" لدعاوى قضائية حاليا، والمتهمة فيها بتعمدها إبطاء أداء بطاريات هواتف "آيفون 6"، من أجل إجبار عملائها على شراء طرازات أحدث.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)