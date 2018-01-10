بالفيديو... الاعتداء على المنتج المتهم بالتحرش في هوليوود

تعرض المنتج السينمائي، هارفي وينستين، اليوم الأربعاء، لاعتداء من أحد الرجال، أثناء تواجده في مطعم في ولاية أريزونا الأمريكية.

© AP Photo/ Paul Sancya ممثلة أمريكية من أبرز ضحايا التحرش الجنسي تطرح برنامج وثائقي

نشر موقع "تي إم زي" الأمريكي، فيديو لقيام رجل بصفع وينستين على وجهه مرتين، قبل أن يسبه، وينعته بـ"الحثالة"، ويطلب منه الخروج من المطعم.

ويرصد الفيديو، محاولة رجل كان برفقة من اعتدى على هارفي وينستين، أن يمنعه من إيذائه، ولكنه استمر في هجومه عليه لفظيا.

وبحسب "تي إم زي"، أن من هاجم هارفي وينستين، طلب منه التقاط صورة تذكارية معه في بداية السهرة، ولكنه رفض طلبه، فطلب من صديقه أن يصور ما سيفعله معه، بعدما كان تحت تأثير الكحول.

وزار هارفي وينستين، المطعم، المتواجد بجوار منتجع صحي فخم، لعلاجه من التحرش الجنسي الذي يعاني منه، وكان سببا في تدمير حياته المهنية.

واتهم وينستين، بتحرشه جنسيا بأكثر من 60 امرأة في هوليوود، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، وهي الفضيحة المدوية التي كشفت عنها صحيفتي "نيويورك تايمز" و"ذا نيويوركر".

وشملت قائمة ضحايا هارفي وينستين العديد من الممثلات الأمريكيات، من أبرزهن المكسيكية سلمى حايك، وروز ماكجوان.