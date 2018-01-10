روبرت دي نيرو يهين ترامب ويرشقه بالسباب

هاجم الممثل الأمريكي روبرت دي نيرو، رئيس بلاده دونالد ترامب بشدة، أثناء كلمته التي ألقاها أمس الثلاثاء 9 يناير/ كانون الثاني، في حفل جوائز المجلس الوطني لمراجعة الأفلام.

© AP Photo/ Evan Agostini بالصور...روبرت دي نيرو أطول من آل باتشينو بهذه الخدعة

كما اتهم الممثل، الحائز على جائزة الأوسكار، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بأنه "يفرض قيودا على حرية الصحافة الأمريكية، وأنه يسخر منها، ويحاول أن يشوه سمعتها، من خلال هجمات وأكاذيب فظيعة".

وألقى روبرت دي نيرو كلمته، قبل تقديمه لصديقته الممثلة الأمريكية الحائزة على الأوسكار، ميريل ستريب.

"This f------ idiot is the president. It's The Emperor's New Clothes — the guy is a f------ fool… our baby-in-chief — the 'J-------in-chief' I call him": Robert De Niro unleashes profanity-laced rant against President Trump https://t.co/RVUzjoCX2i pic.twitter.com/Qxhl8qpGm1 — CNN (@CNN) January 10, 2018

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وتم تكريم ميريل ستريب ومعها الممثل الأمريكي توم هانكس، في حفل توزيع جوائز المجلس الوطني لمراجعة الأفلام، اللذان يقومان ببطولة فيلم "The Post"، المستوحى عن قصة حقيقية من داخل صحيفة "ذا واشنطن بوست".

وتجدر الإشارة إلى أن روبرت دي نيرو، كان داعما للمرشحة الديمقراطية في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2017 هيلاري كلينتون.

وسبق لروبرت دي نيرو، أن هاجم دونالد ترامب، وكان ذلك في أكتوبر/ تشرين الأول 2016، من خلال فيديو، وصفه فيه بأنه "غبي بشكل واضح، و أنه مغرور، وكلب، وخنزير، ومغفل لم يقم بواجبه المنزلي".

وقال: "ترامب لا يهتم، إنه أحمق، كولين باول قالها بشكل أفضل: إنه كارثة قومية، إنه إحراج لهذه الأمة".

وأردف: "الأمر جعلني حزينا جدا أن هذه الأمة وصلت إلى مرحلة أن هذا الغبي، هذا التافه، انتهى به المطاف لما وصل له. إنه يتحدث عن أنه يريد لكم الناس في وجوههم. حسنا، أود أن ألكمه في وجهه، هل هذا شخص نود أن يكون الرئيس؟ لا أعتقد ذلك، ما أهتم به هو اتجاه هذه البلد، وما أنا قلق منه جدا جدا أنها ربما تسلك في الاتجاه الخاطئ مع شخص مثل دونالد ترامب. لو تخافون على مستقبلكم صوتوا لأجله".