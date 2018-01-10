روبرت دي نيرو يهين ترامب ويرشقه بالسباب

كما اتهم الممثل، الحائز على جائزة الأوسكار، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بأنه "يفرض قيودا على حرية الصحافة الأمريكية، وأنه يسخر منها، ويحاول أن يشوه سمعتها، من خلال هجمات وأكاذيب فظيعة".
وألقى روبرت دي نيرو كلمته، قبل تقديمه لصديقته الممثلة الأمريكية الحائزة على الأوسكار، ميريل ستريب.
"This f------ idiot is the president. It's The Emperor's New Clothes — the guy is a f------ fool… our baby-in-chief — the 'J-------in-chief' I call him": Robert De Niro unleashes profanity-laced rant against President Trump https://t.co/RVUzjoCX2i pic.twitter.com/Qxhl8qpGm1— CNN (@CNN) January 10, 2018
وتم تكريم ميريل ستريب ومعها الممثل الأمريكي توم هانكس، في حفل توزيع جوائز المجلس الوطني لمراجعة الأفلام، اللذان يقومان ببطولة فيلم "The Post"، المستوحى عن قصة حقيقية من داخل صحيفة "ذا واشنطن بوست".
وتجدر الإشارة إلى أن روبرت دي نيرو، كان داعما للمرشحة الديمقراطية في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2017 هيلاري كلينتون.
وقال: "ترامب لا يهتم، إنه أحمق، كولين باول قالها بشكل أفضل: إنه كارثة قومية، إنه إحراج لهذه الأمة".
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