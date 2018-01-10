كريستيان بايل نادم على بطولة هذا الفيلم... وصفه بـ"العار"

على مدار ثلاثة عقود، هي عمر مشواره الفني، جسد الممثل البريطاني كريستيان بايل، العديد من الأدوار المتنوعة، ولكن يبقى من بينها دور نادم، حتى الآن، على تقديمه.

كشف بايل خلال لقائه مع برنامج "MTV's Happy Sad Confused" عبر شبكة الإنترنت، بأنه ندم على بطولة الجزء الرابع من سلسلة أفلام الخيال العلمي "Terminator"، الذي يحمل عنوان "Salvation"، من إنتاج 2009.

وأشار بايل، الشهير من تجسيد شخصية البطل الخارق "باتمان"، في سلسلة أفلام "The Dark Knight"، للمخرج كريستوفر نولان، إلى أن الجزء الرابع من "Terminator" واجه العديد من العقبات أثناء تصويره، ومنها إفساد السيناريو الخاص به.

وأفصح قائلا: "لقد كنت مترددا من قبول بطولة الفيلم ثلاث مرات، ومر بسلسلة من الحوادث المؤسفة، ومنها ما يتعلق بسيناريو جونا نولان، الذي كتب سيناريو واعد، ولكن ما حدث هو أنه تخلف عنه، بسبب التزامه بأمر آخر، وهو ما جعلني أعتبر الفيلم شوكة مغروسة في جانبي، لأنني تمنيت أن نعيد إحياء السلسلة من جديد، ولكن لم يحدث هذا للأسف، وكان الأمر عارا كبيرا".

Christian Bale on "Terminator: Salvation": “It’s a great thorn in my side, because I wish we could have reinvigorated [the franchise]” https://t.co/EPCLlL8uzS pic.twitter.com/bOairaS2UT — IndieWire (@IndieWire) January 10, 2018

وكان عرض الجزء الأول من سلسلة أفلام "Terminator" في عام 1984، ويتناول صراع الآلات ضد البشر في المستقبل البعيد، وهو من بطولة نجم أفلام الحركة أرنولد شوارزنغر.

يذكر أن كريستيان بايل، يجسد في أحدث أفلامه "Backseat"، شخصية ديك تشيني، وزير الدفاع في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن، والذي يشارك في بطولته أيضا كلا من الممثل ستيف كاريل في دور دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الأمريكي في عهد جورج بوش، وسام روكويل في دور الرئيس بوش.