بالفيديو... يجذب 12 مليون مشاهد من طريقته الغريبة في إزالة الثلج

استطاع فيديو لمواطن أمريكي، أن يحصد 12 مليون مشاهدة، بفضل طريقته الغريبة في إزالة الثلج.

ويظهر جوناثان شيل، من ولاية بنسيلفانيا الأمريكية، في الفيديو، وهو يقوم بإزاحة الثلج من أمام منزله، بواسطة علبة كرتون خاصة بتليفزيونه المسطح، بعد أن وضعها على سيارة يقودها.

وأثبتت طريقة شيل المبتكرة فعاليتها، وذلك باختفاء الثلج تماما من المسار الذي ينظفه.

وشاركت الفيديو كاتلين، زوجة جوناثان عبر حسابها على "فيسبوك"، ليحصد 12 مليون مشاهدة، بعد طرحه قبل أسبوع.