زواج المغني العالمي ريكي مارتن من حبيبه السوري الأصل

وقال مارتن للصحفيين: "بصفتي الزوج، سنقيم حفلة كبيرة، وسأخبركم بمزيد من التفاصيل في غضون الشهرين المقبلين، وستتألف الحفلة من ثلاثة أجزاء (البروفات والغداء وحفل الغناء).

Публикация от Jwan Yosef (@jwanyosef) Янв 8, 2018 at 12:11 PST

وتعرف ملك الرقص والغناء اللاتيني مارتن (44 عاما) على جوان (32 عاما) وهو فنان سويدي من أصل سوري، عندما اكتشفا لغة مشتركة في حبهما لمجال الفن.

Публикация от Jwan Yosef (@jwanyosef) Дек 24, 2017 at 12:32 PST

يشار إلى أن مارتن شارك هذه البشرى الناس في برنامج المذيعة ألين دي جينيريس، وقال: "ركعتُ على ركبتيّ وأخرجت علبة صغيرة. وبدلا من أن أسال "هل توافق يا جوان على الخطوبة مني"، قلتُ له "أريد أن أخبرك شيئا". فقلت إنني أريد أن أقضي بقية حياتي معه، وسألتُه إذا كان يوافق على الخطوبة مني"