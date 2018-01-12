بالفيديو... 40 عاملا داخل سيارة حمولة 6 ركاب بسبب الزحام

تشتهر الصين بكونها واحدة من أكثر دول العالم من حيث ارتفاع الكثافة السكانية، ما يجعلها تواجه مشكلة الزحام الجديد، وما يتبع ذلك من التفكير في حلول جذرية للتغلب عليها، من بينها تقليل عدد السيارات بركوب أكثر من شخص في سيارة واحدة، إلا أن مجموعة من العمال تجاوزوا الحد في هذا الصدد.

وعرضت قناة CCTv الصينية حالة فريدة من نوعها، إذ قام 40 عامل بناء بالركوب جميعًا داخل سيارة مخصصة لركوب 6 أفراد فقط، وفوجئ رجال الشرطة في إحدى المناطق جنوب الصين بالسيارة تسير بشكل غير طبيعي، إذ أنها لم تكن تسير في خط مستقيم بل متعرج، ما جعلهم بشكون في أمرها واستيقافها.

وظن رجال الشرطة في البداية أن سائق السيارة تحت تأثير الكحوليات أو المخدرات، إلا أنهم فوجئوا بوجود عددا ضخما داخل تلك السيارة الصغيرة ما شكل حمولة زائدة للغاية، فبمجرد اقتراب الشرطي من السائق لاحظ فوضى عارمة داخل السيارة، وكانت دهشة الشرطة أكبر عندما أمروا كل من في السيارة بالنزول وأحصوا عدد الركاب ليجدوهم 40 راكبا.