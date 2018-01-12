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20:06 12 يناير/ كانون الثاني 2018
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    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

    آخرهم ترامب... كتب أغضبت رؤساء العالم

    © REUTERS/ JONATHAN ERNST
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    هناك بعض الكتب التي لم ترق لرؤساء دول عربية وغربية.

    وأثارت هذه الكتب جدلا واسعا، لأنها كشفت عن حقائق حصرية وتفاصيل حميمية لهؤلاء الساسة خلال فترة حكمهم، كما أن بعضها منع من النشر والتوزيع، حسب "دويتش فيلله".

    أثار كتاب "نار وغضب داخل البيت الأبيض"  لمؤلفه مايكل وولف، الذي صدر مطلع يناير/ كانون الثاني 2018 جدلا واسعا في أمريكا وخارجها. إذ يوجه الكتاب مجموعة من الانتقادات والتهم الحادة للرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب وبعض من الشخصيات المقربة منه. رغم محاولات المنع التي قام بها محامو الرئيس الأمريكي؛ دونالد ترامب، حسب "دويتش فيلله".

    ​كتاب "الطرائد" يفتح باب الحياة الخاصة للزعيم الليبي معمر القذافي. فهو يكشف أسرار حياته الجنسية ويوثقها بصفتها "جرائم". الكتاب أنجزته الكاتبة الفرنسية أنيك كوجان بعد عدة لقاءات قامت بها في ليبيا، مع نساء تعرضن للاغتصاب والتعنيف على يد معمر القذافي. ترجم الكتاب لعدة لغات كالإنجليزية، والإيطالية والألمانية، حسب "دويتش فيلله".

    معمر القذافي
    © Sputnik. Alexei Druzhinin
    معمر القذافي

    كشف كتاب "محمد السادس- سوء الفهم الكبير" لمؤلفه علي عمار، أسرارا وتفاصيلا هامة من داخل القصر الملكي. ويتحدث فيه عن 10 سنوات من حكم الملك محمد السادس، قضاها المؤلف في أوساط القصر الملكي.

    وقد أثار الكتاب ضجة في الأوساط السياسة والمجتمعية، حسب "دويتش فيلله".

    ​أصدرت السيدة الفرنسية الأولى السابقة فاليري ترايرفيلر كتاب "شكرا لتلك الأوقات"، واصفة تجربة إقامتها في قصر الرئاسة مدة عامين، وتناول المؤلف علاقة فاليري بالرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند وتلقيها خبر خيانته لها مع الممثلة الفرنسية جولي جاييت. وبحسب بعض المراقبين، قوض الكتاب بعضا من شعبية الرئيس الاشتراكي السابق حسب "دويتش فيلله".

    ​أصدر كتاب "الحرب القذرة" حبيب سويدية، وهو ضابط سابق في الجيش الجزائري. رأى فيه البعض هدما لجهود الرئيس بوتفليقة على المستويين الداخلي والخارجي. وقد تعرض الكتاب ومؤلفه إلى هجوم من طرف وسائل الإعلام المحلية. كما أصدر القضاء الجزائري عام 2006 حكما بالإعدام على مؤلف الكتاب؛ سويدية، حسب "دويتش فيلله".

    ​أصدر الكتاب بعنوان "منظومة الدعاية تحت حكم ابن علي — الكتاب الأسود"، ويتضمن الكتاب أسماء قنوات وإعلاميين ومثقفين مواليين ومتعاونين مع "ديكتاتورية" زين العابدين بن علي. يقع هذا الكتاب في 354 صفحة، ويتضمن وثائق رسمية عُثر عليها في القصر الجمهوري بعد الثورة التونسية، حسب "دويتش فيلله".

    ​صدر كتاب "خطة الهجوم" سنة 2004 على يد صحافي التحقيقات؛ بوب وودورد، يتحدث فيه عن الطريقة التي شنت بها الإدارة الأمريكية وحلفاؤها ما يعتقدون أنها حرب وقائية لإسقاط النظام العراقي واحتلال العراق، وأثار مضمون الكتاب جدلا صاخباً وجعل الوسط السياسي الأمريكي ينقسم بين مؤيد ومعارض، حسب "دويتش فيلله".

    ​منع كتاب "مذكرات أكرم الحوراني" من النشر والتوزيع داخل سوريا. وتعتبر هذه المذكرات الشخصية من أكثر وأهم الكتب في تاريخ سوريا الحديث. وقد باشر الكاتب السوري أكرم الحوراني العمل بها منذ أوائل السبعينيات في منفاه. صدر الكتاب في أربعة أجزاء، وتجاوز عدد صفحاته أكثر من 3600 صفحة، حسب "دويتش فيلله".

    ​يعتبر كتاب "شاهدة على انحرافات صلاح نصر" للمؤلفة اعتماد خورشيد، من أخطر الكتب في تاريخ مصر خلال القرن العشرين. يرصد الكتاب انحراف السلطة الأخلاقي وعلاقة ذلك بأهل الفن،  صدر الكتاب سنة 1988 وحقق مبيعات لم يحققها كتاب آخر. منع من النشر والتوزيع بحكم قضائي من إحدى المحاكم المصرية، وألفت الكتاب اعتماد خورشيد، زوجة صلاح نصر رئيس المخابرات المصرية خلال ثورة يوليو وحتى نكسة 1967، حسب "دويتش فيلله".

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    أخبار اليوم, المملكة المغربية, الرئاسة الجزائرية, الرئاسة الأمريكية, بوتفليقة, جمال عبد الناصر, ترامب, الملك محمد السادس, معمر القذافي, أمريكا, المغرب, الجزائر, ليبيا, تونس, مصر
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