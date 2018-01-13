الإنفلونزا الموسمية تهدد أمريكا

وأضاف "الموسم بدأ مبكرا وربما بلغ ذروته"، لكنه حذر من أنه لا يزال هناك 11 إلى 13 أسبوعا من موسم الإنفلونزا.
وأكثر سلالات الإنفلونزا عدوى في الوقت الحالي هي (إتش3إن2)، وهو فيروس من الإنفلونزا يسفر عن زيادة في حالات الإصابة التي تتطلب دخول المستشفى وكذلك الوفيات خاصة بين الأطفال والكبار فوق 65 عاما.
وتوفي سبعة أطفال جراء الإصابة بالإنفلونزا الأسبوع الماضي لترتفع بذلك حالات وفيات الأطفال التي تلقت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بلاغات بشأنها هذا الموسم إلى 20 حالة.
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