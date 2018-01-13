الإنفلونزا الموسمية تهدد أمريكا

ذكر مسؤولون حكوميون في قطاع الصحة بالولايات المتحدة أن الإنفلونزا الموسمية منتشرة حاليا على نطاق واسع في البلاد لكن تفشيها هذا العام ربما بلغ ذروته.

© AFP 2018/ Rhona Wise أمريكا: إلغاء حظر تمويل أبحاث الإنفلونزا والجراثيم المعدية

وقال الدكتور دان جيرنيجان مدير قسم الإنفلونزا بمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها للصحفيين في مؤتمر صحفي عبر الهاتف "الإنفلونزا في كل مكان بالولايات المتحدة حاليا".

وأضاف "الموسم بدأ مبكرا وربما بلغ ذروته"، لكنه حذر من أنه لا يزال هناك 11 إلى 13 أسبوعا من موسم الإنفلونزا.

وأكثر سلالات الإنفلونزا عدوى في الوقت الحالي هي (إتش3إن2)، وهو فيروس من الإنفلونزا يسفر عن زيادة في حالات الإصابة التي تتطلب دخول المستشفى وكذلك الوفيات خاصة بين الأطفال والكبار فوق 65 عاما.

وتوفي سبعة أطفال جراء الإصابة بالإنفلونزا الأسبوع الماضي لترتفع بذلك حالات وفيات الأطفال التي تلقت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بلاغات بشأنها هذا الموسم إلى 20 حالة.