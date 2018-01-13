6 تصرفات تسمم علاقتك العاطفية فتجنبها

هناك فارق كبير بين أن تحافظ على شخص ما، وأن تتحكم فيما يفعله.

إذا كنت تعرف الأغنية الشهيرة ""Every Breath You Take"، التي يعتبرها البعض أغنية الحب، وتبدأ بـ" كل نفس تأخذه، كل خطوة تقوم بها"، ستسأل لماذا يضع البعض أحبائهم في هذا الطريق بعينه؟.

يعتقد البعض أن الحب هو المحافظة والسيطرة على الطرف الثاني في العلاقة، ومراقبتهم طوال الوقت، حسب موقع "culturacolectiva".

لكن هذا حقيقة بعيدا جدا عن الحب، وهذا السيطرة تؤدي إلى نوع من العلاقات العاطفية "السامة".

وهنا بعض الأمثلة لمثل هذه التصرفات:

لا يحبون أن يتحدث شريكهم مع الآخرين:

جميعا يشعر بالغيرة، لكن الأشخاص السامين في علاقاتهم يحاولون التحكم في صداقات شركائهم، ولو شعروا أن هناك من يهدد العلاقة، سيقترحون على الفور تغيير الأصدقاء بآخرين يثقون هم بهم.

أنهم يفحصونك طوال الوقت:

إنه لأمر لطيف أن تتلقى مكالمة من شريكك أو رسالة غير متوقعة، فهذا يدل على أنه يفكر فيك دائمأ، لكن هناك حد لذلك.

لكن عندما تحدث هذه المكالمات 4 مرات في الوم وتتراكم الرسائل القادمة منه، فهذا هو وقت أخذ الراحة من هذه العلاقة، حسب موقع "culturacolectiva".

يتهمونك بالاستمتاع دونهم:

هؤلاء الشركاء يتهمونك بالاستمتاع دونهم، ويفترضون أنه لا يجب عليك أن تستمتع بوقتك إلا إذا كان معهم، ودائما ما يجنون لأنك خططت لقاضاء وقت بعيدا عنهم

يهددونك بالنكات:

قد يقول أحدهم لك: "لو ذهبت إلى هذه الرحلة بدوني، قد أهشم لك سيارتك"، ويضحك، لكن هؤلاء ممنن يضحكون بهذه الطريقة دائما يقولون الحقيقة وهذه ليست طريقة مضحكة.

لا يسمحون لك بالذهاب لأماكن معينة:

من ضمن ما يتحكم به الأشخاص السامين في العلاقات بشركئائهم، إنهم مينعونك من الذهاب إلى أماكن معنية خوفا عليك، دون أن يفسروا الخطر الموجود في هذه الأماكن، حسب موقع "culturacolectiva".

يجعلونك تشعر بأنك جائزة، وهم فازوا بها:

ضمن السيطرة على الآخرين، سيجعلونك تشعر وكأنك جائزة، يمكن الحصول عليها.