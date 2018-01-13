تسجيل
23:13 13 يناير/ كانون الثاني 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    الحب

    6 تصرفات تسمم علاقتك العاطفية فتجنبها

    © Fotolia/ WavebreakMediaMicro
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 10

    هناك فارق كبير بين أن تحافظ على شخص ما، وأن تتحكم فيما يفعله.

    عشاق
    © Fotolia/ Mirko
    علماء النفس: الحب من النظرة الأولى لا وجود له
    إذا كنت تعرف الأغنية الشهيرة ""Every Breath You Take"، التي يعتبرها البعض أغنية الحب، وتبدأ بـ" كل نفس تأخذه، كل خطوة تقوم بها"، ستسأل لماذا يضع البعض أحبائهم في هذا الطريق بعينه؟.

    يعتقد البعض أن الحب هو المحافظة والسيطرة على الطرف الثاني في العلاقة، ومراقبتهم طوال الوقت، حسب موقع "culturacolectiva".

    لكن هذا حقيقة بعيدا جدا عن الحب، وهذا السيطرة تؤدي إلى نوع من العلاقات العاطفية "السامة".

    وهنا بعض الأمثلة لمثل هذه التصرفات:

    لا يحبون أن يتحدث شريكهم مع الآخرين:

    جميعا يشعر بالغيرة، لكن الأشخاص السامين في علاقاتهم يحاولون التحكم في صداقات شركائهم، ولو شعروا أن هناك من يهدد العلاقة، سيقترحون على الفور تغيير الأصدقاء بآخرين يثقون هم بهم.

    أنهم يفحصونك طوال الوقت:

    إنه لأمر لطيف أن تتلقى مكالمة من شريكك أو رسالة غير متوقعة، فهذا يدل على أنه يفكر فيك دائمأ، لكن هناك حد لذلك.

    لكن عندما تحدث هذه المكالمات 4 مرات في الوم وتتراكم الرسائل القادمة منه، فهذا هو وقت أخذ الراحة من هذه العلاقة، حسب موقع "culturacolectiva".

    يتهمونك بالاستمتاع دونهم:

    هؤلاء الشركاء يتهمونك بالاستمتاع دونهم، ويفترضون أنه لا يجب عليك أن تستمتع بوقتك إلا إذا كان معهم، ودائما ما يجنون لأنك خططت لقاضاء وقت بعيدا عنهم

    يهددونك بالنكات:

    قد يقول أحدهم لك: "لو ذهبت إلى هذه الرحلة بدوني، قد أهشم لك سيارتك"، ويضحك، لكن هؤلاء ممنن يضحكون بهذه الطريقة دائما يقولون الحقيقة وهذه ليست طريقة مضحكة.

    لا يسمحون لك بالذهاب لأماكن معينة:

    من ضمن ما يتحكم به الأشخاص السامين في العلاقات بشركئائهم، إنهم مينعونك من الذهاب إلى أماكن معنية خوفا عليك، دون أن يفسروا الخطر الموجود في هذه الأماكن، حسب موقع "culturacolectiva".

    يجعلونك تشعر بأنك جائزة، وهم فازوا بها:

    ضمن السيطرة على الآخرين، سيجعلونك تشعر وكأنك جائزة، يمكن الحصول عليها.

    انظر أيضا:

    بالفيديو...الحب والحرب في حياة الجنود السوريين
    مضاعفة حكم السجن على عداء أفريقي قتل صديقته يوم عيد الحب
    تقارير: ميغان ماركل أهدت هدية "مضحكة" لملكة بريطانيا في الكريسماس
    من حرم ميغان ماركل من النوم
    خطوبة ميغان ماركل على الأمير هاري أضاعت منها هذه الفرصة السينمائية
    الكلمات الدلالية:
    أخبار اليوم, روسيا, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    مشاركة فريق التجشيع بي كا أنويكس (قازان، روسيا) خلال المباراة بينه وبين بي كا تورينو (تورين، إيطاليا) لبطولة كأس أوروبا
    جميلات عالم الرياضة في عام 2017
    الجيش السوري يحاصر قاعدة التنف الأمريكية
    الجيش السوري يحاصر "مصنع التنف" لإنتاج الإرهاب
    خارطة توازن القوى في إدلب السورية
    خارطة توازن القوى في إدلب السورية

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك