لهذا حصد سيرين عبد النور مليون مشاهدة

وتظهر سيرين في الفيديو، من داخل مطبخها، أثناء إعدادها للبيتزا، وهي بماكياج بسيط، ولملمت شعرها لأعلى، وهي اللقطة النادرة بالنسبة لمعجبيها، الذين اعتادوا أن تطل عليهم وهي بكامل أناقتها.

وكتبت سيرين عبد النور مع الفيديو: "طبخة اليوم من "الشيف سيرين"، بيتزا، ضل شي ما وقع وضل حداً ما دق، شو خرجني أعمل برنامج طبخ، المهم صحتين شو ما كان غداكن".

A post shared by سيرين عبد النور (@cyrineanour) on Jan 12, 2018 at 4:59am PST

وتنتظر سيرين عبد النور، أن ترزق بمولودها الثاني خلال الأشهر القادمة، من زوجها فريد رحمة، والذي كشفت عن جنسه "ذكر"، وقررت أن تسميه "كريستيانو".