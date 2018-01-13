هل تعاني من اكتئاب الشتاء... تعرف على طريقة علاجه

يعتبر بعض الأشخاص أن الشتاء هو أسوأ فصل في السنة، لماذا.

© Fotolia/ WavebreakMediaMicro 6 تصرفات تسمم علاقتك العاطفية فتجنبها

هل كلما أصبح الجو باردا بالخارج تغير مزاجك للأسوأ؟، قد تجد نفسك بلا طاقة أو أى قدرة على القيام بأسهل الأشياء، وتعجب من هذا الشعور المفاجىء.

لكن دعنا نؤكد لك أنه أمر طبيعي، وهناك طرق للتغلب على هذا الأمر في هذا الوقت من السنة، حسب موقع "culturacolectiva".

هناك الاضطراب العاطفي الموسمين وهو دائما ما يتعلق بالشتاء، ويظهر فى آخر شهري أكتوبر ونوفمبر، ويصل لذروته في شهري ديسمبر ويناير، وهناك بعض الحالات التي يظهر فيها "الاكتئاب الموسمي" في فصل الربيع، لكنها غير شائعة، ومن مظاهر ههذا الاكتئاب عدم الاستمتاع بأي شيء، أو الشعور بعدم التركيز، أو الأرق.

إذا شعرت بهذا الأمور السابقة لمدة يوم أو يومين فلا تقلق، لكن إذا استمرت معك لفترة، فعليك أنت تتخذ بعض الإجراءات لمعالجة نفسك، وإليك بعض منها.

اعمل كثيرا، حتى لا تشعر بذلك:

عندما نحرك أجسادنا، فإننا نطلق سراح الأندروفين، وهو ما يعزز شعورنا بالسعادة، وهو ما سيغير مزاجك، لذا لا تتجاهل هذه الأنشطة سواء كان المشي لمدة 30 دقيقة، أو ممارسة اليوغا.

اهتم بعادات نومك:

لا تشاهد فيسبوك أو نتفيلكس قبل النوم، وحتى إذا كان النوم لـ4 ساعات وقت الإصابة بالاكتئاب صعاب، فتأكد أن 8 ساعات من النوم المريح ستساهم كثيرا في جعلك سعيدا.

اجعل الأشياء التي تحبها حولك:

حتى لو كنت تشعر إنك لا تستمتع بأي شيء، فتأكد أن هناك بعض الأمور التي تجعلك "مرتاح" في أثناء ذلك، ومنها الموسيقى والشموع.

تأكد من مستوى فيتامين "d" الخاص بك:

لأن الاكتئاب الموسمي له علاقة بالفيتامينات، فتناول الأطعمة التي تغذيك بفيتامين "d" مثل الألبان.

عالج نفسك بالضوء:

بعض من يعانون من الاكتئاب يكون السبب أن يوم الشتاء قصير، وضوء الشمس لا يسطع كثيرا، وبعض الدول يصبح الخروج فيها صعبا، لذلك بمجرد سطوع الشمس استمتع بها بقدر الإمكان.

تحدث مع متخصص حول الاكتئاب:

يعتقد أن الأشخاص الذين يتحدثون عن الاكتئاب إلى متخصصين في الأمر يعانون أقل من هؤلاء الذين لا يتحدثون إلى أحد حوله.