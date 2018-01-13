مصمم أزياء لبناني في أزمة بسبب ممثلة إسرائيلية

واجه مصمم الأزياء العالمي من أصل لبناني، إيلي صعب، هجوما عبر شبكة الإنترنت، بسبب ممثلة إسرائيلية ارتدت فستانا من تصميمه.

وشارك إيلي صعب، عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، صورة لفستان أزرق اللون، صممه للممثلة الإسرائيلية جال جادوت، والذي ارتدته في حفل جوائز المجلس الوطني لمراجعة الأفلام، الذي أقيم في مدينة نيويورك الأمريكية، الأيام الماضية، وفقا لما ذكره موقع "ET".

كما أن إيلي صعب، شارك صورة له مع جال جادوت، وأرفق معها هاشتاج "واندر وومان"، في إشارة إليها.

وكان من أبرز المهاجمين لإيلي صعب، صحفية لبنانية، والتي غردت عبر حسابها على "تويتر": "أنا أحب وأحترم إيلي صعب، ولكن هل هو سعيد بارتداء ممثلة إسرائيلية فستانا من تصميمه؟".

من زمان بحب وبحترم ايلي صعب، بس يعني كتير فرحان انو في ممثلة إسرائيلية لبست فستان من عندو؟ @ElieSaabWorld pic.twitter.com/dvJ1LJnV4H — Heba Bitar (@HebaBitar) January 10, 2018

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وقام إيلي صعب أمام ذلك الهجوم، بحذف الصور من حسابه على موقع مشاركة الصور الشهير.

صفحة ايلي صعب على انستغرام ازالت صورة الممثلة الإسرائيلية بعد دقائق قليلة من نشرها @ElieSaabWorld pic.twitter.com/IJAU9bwg7r — Heba Bitar (@HebaBitar) January 10, 2018

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وجال جادوت هي بطلة فيلم "واندر وومان"، الذي عرض في 2017، وكانت مجندة في الجيش الإسرائيلي، قبل تفرغها للتمثيل في هوليوود.

يذكر أن دور العرض السينمائي في لبنان، حظرت عرض فيلم "واندر وومان"، بسبب أن بطلته إسرائيلية الجنسية.