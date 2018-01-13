شاب يصدم في موعده الغرامي الأول

بعد قراءتك للقصة التالية، قد تفكر مرتين، قبل أن تتخذ خطوة الحصول على موعد غرامي، من خلال مواقع المواعدة عبر شبكة الإنترنت.

ويروي أحد مستخدمو موقع "إيمجور" أنه أنشأ حسابا على موقع "Tinder" للمواعدة، ولكنه تعرض بسببه لصدمة بالغة، من رفيقته، التي التقاها للمرة الأولى في موعد غرامي، بداخل أحد المطاعم.

ويسرد المستخدم، ويدعى "minilogo37"، أنه قرر أن يلتقي الفتاة، بعدما شعر أنها مذهلة على موقع المواعدة المعروف، ونال منها العديد من علامات الإعجاب، واختار أن يكون لقائهما الرومانسية الأول على طاولة عشاء.

وقال: "قمت باختيار المطعم، ولم تنظر لي، وكانت مرتدية سروال رياضي، وفي البداية طلبت من النادل فاتح للشهية بقيمة 13 دولار، ولكني لم أهتم".

وتابع: "بدأت من بعدها في بدء إجراء حوارا مع الفتاة أكثر من مرة، ولكنها كانت ترد بإجابات من كلمة واحدة فقط، ثم بعدها طلبت شريحة لحم بقيمة 25 دولار، وسيقان كابوريا بقيمة 22 دولار، بعدها تناولت أربعة كؤوس من النبيذ بقيمة 9 دولار، بينما أنا لم أطلب سوى شريحة لحم وبعض المشروبات، لأشعر وقتها أنه فاض بي الكيل وقررت الانسحاب".

وأشار "minilogo37" إلى أن موعده الغرامي الصادم، انتهى باستئذانه من الفتاة، لكي يذهب إلى دورة المياه، لينقطع النور عن المكان من بعدها، ويستغل الفرصة للمسارعة بالفرار بسيارته، من دون أن يدفع ثمن وجبة العشاء، وقامت الفتاة بسبه وشتيمته عبر رسائل نصية على هاتفه المحمول، ما يقرب من 12 مرة.